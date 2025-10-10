Con l'eSIM Airalo il mondo è a portata di clic: sconto immediato del 10%

Rimanere connessi mentre si esplora il mondo è diventato semplicissimo, grazie alla diffusione dei servizi eSIM che eliminano – di fatto – la necessità di acquistare una SIM fisica. Tra questi c’è Airalo, tra i leader indiscussi nel mercato delle eSIM internazionali, che grazie alla promo attiva ti permette di risparmiare subito il 10% sul tuo primo piano eSIM verso qualsiasi destinazione tra le 200 disponibili.

Cosa offre l’eSIM Airalo?

Airalo è la scelta top per chi cerca una connessione mobile flessibile e conveniente in ogni angolo del globo. Grazie alle sue eSIM digitali, che si installano in un lampo, potrai scegliere tra piani locali, regionali e globali a partire da pochissimi euro (si parte da 4 euro, ad esempio, per le destinazioni più gettonate). Tra le mete più amate troviamo gli Stati Uniti, il Giappone, la Thailandia, la Francia e tante altre: una rete di oltre 200 destinazioni sempre pronte all’uso, direttamente sull’app.

Ad ogni acquisto, gli utenti ricevono fino al 10% di cashback in Airmoney, il programma fedeltà che gratifica la fedeltà. Si parte dal 5% e, man mano che si sale di livello, le percentuali aumentano. E poi, invitando i propri amici a unirsi, si guadagnano 3 euro in Airmoney per ogni nuovo iscritto – un bel vantaggio per entrambi.

Come funziona Airalo? Basta registrarsi online o scaricare l’app, senza costi aggiuntivi, selezionare il Paese che ti interessa, scegliere il piano dati e completare il pagamento. L’attivazione avviene in automatico non appena la eSIM si aggancia alla rete locale: così sei già pronto appena scendi dall’aereo.

Airalo mette a disposizione un servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in diverse lingue, con un team sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda. In più, l’app supporta ben 53 lingue e diverse valute. Grazie alla nuova promo di Airalo, acquistare una eSIM è ancora più vantaggioso: oltre alle promozioni dirette sui pacchetti, riceverai un ulteriore 10% di sconto in automatico al momento del pagamento. Approfitta subito della promozione online e parti senza pensieri.