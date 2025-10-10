 Con l'eSIM Airalo il mondo è a portata di clic: sconto immediato del 10%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con l'eSIM Airalo il mondo è a portata di clic: sconto immediato del 10%

Con Airalo navighi ovunque in oltre 200 destinazioni al mondo: è l'eSIM economica che ti fa anche risparmiare, grazie al 10% di sconto.
Con l'eSIM Airalo il mondo è a portata di clic: sconto immediato del 10%
Business Internet
Con Airalo navighi ovunque in oltre 200 destinazioni al mondo: è l'eSIM economica che ti fa anche risparmiare, grazie al 10% di sconto.

Rimanere connessi mentre si esplora il mondo è diventato semplicissimo, grazie alla diffusione dei servizi eSIM che eliminano – di fatto – la necessità di acquistare una SIM fisica. Tra questi c’è Airalo, tra i leader indiscussi nel mercato delle eSIM internazionali, che grazie alla promo attiva ti permette di risparmiare subito il 10% sul tuo primo piano eSIM verso qualsiasi destinazione tra le 200 disponibili.

Airalo: risparmia subito il 10%

Cosa offre l’eSIM Airalo?

Airalo è la scelta top per chi cerca una connessione mobile flessibile e conveniente in ogni angolo del globo. Grazie alle sue eSIM digitali, che si installano in un lampo, potrai scegliere tra piani locali, regionali e globali a partire da pochissimi euro (si parte da 4 euro, ad esempio, per le destinazioni più gettonate). Tra le mete più amate troviamo gli Stati Uniti, il Giappone, la Thailandia, la Francia e tante altre: una rete di oltre 200 destinazioni sempre pronte all’uso, direttamente sull’app.

Ad ogni acquisto, gli utenti ricevono fino al 10% di cashback in Airmoney, il programma fedeltà che gratifica la fedeltà. Si parte dal 5% e, man mano che si sale di livello, le percentuali aumentano. E poi, invitando i propri amici a unirsi, si guadagnano 3 euro in Airmoney per ogni nuovo iscritto – un bel vantaggio per entrambi.

eSIM Airalo, sconto immediato del 10%

Come funziona Airalo? Basta registrarsi online o scaricare l’app, senza costi aggiuntivi, selezionare il Paese che ti interessa, scegliere il piano dati e completare il pagamento. L’attivazione avviene in automatico non appena la eSIM si aggancia alla rete locale: così sei già pronto appena scendi dall’aereo.

Airalo mette a disposizione un servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in diverse lingue, con un team sempre pronto a rispondere a qualsiasi domanda. In più, l’app supporta ben 53 lingue e diverse valute. Grazie alla nuova promo di Airalo, acquistare una eSIM è ancora più vantaggioso: oltre alle promozioni dirette sui pacchetti, riceverai un ulteriore 10% di sconto in automatico al momento del pagamento. Approfitta subito della promozione online e parti senza pensieri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Non solo Internet: la Super Fibra di WindTre a 24,99€ ha anche Prime incluso

Non solo Internet: la Super Fibra di WindTre a 24,99€ ha anche Prime incluso
DAZN chiede un risarcimento di 500 euro ai pirati

DAZN chiede un risarcimento di 500 euro ai pirati
WINDTRE Super Fibra: Wi-Fi 7, Prime incluso e GIGA illimitati a 24,99 € al mese

WINDTRE Super Fibra: Wi-Fi 7, Prime incluso e GIGA illimitati a 24,99 € al mese
La fibra FTTH più veloce e con Wi-Fi 7 è di Iliad: super promo a 21,99 euro

La fibra FTTH più veloce e con Wi-Fi 7 è di Iliad: super promo a 21,99 euro
Non solo Internet: la Super Fibra di WindTre a 24,99€ ha anche Prime incluso

Non solo Internet: la Super Fibra di WindTre a 24,99€ ha anche Prime incluso
DAZN chiede un risarcimento di 500 euro ai pirati

DAZN chiede un risarcimento di 500 euro ai pirati
WINDTRE Super Fibra: Wi-Fi 7, Prime incluso e GIGA illimitati a 24,99 € al mese

WINDTRE Super Fibra: Wi-Fi 7, Prime incluso e GIGA illimitati a 24,99 € al mese
La fibra FTTH più veloce e con Wi-Fi 7 è di Iliad: super promo a 21,99 euro

La fibra FTTH più veloce e con Wi-Fi 7 è di Iliad: super promo a 21,99 euro
Eleonora Busi
Pubblicato il
10 ott 2025
Link copiato negli appunti