Con Logitech hai mouse e tastiera wireless a meno di 20€

Sei alla ricerca di un nuovo set per il tuo PC? Allora punta sul Logitech MK270, il kit che ti offre tastiera e mouse a un prezzo riduttivo. Su Amazon è in promozione e con soli 19,99€ lo ricevi a casa. Risparmi ben 15 euro sul prezzo di listino e ne rimani entusiasta.

Logitech: con il suo kit non sbagli nulla

Un'ottima offerta ti permette di rivoluzionare la tua scrivania ed eliminare tutti quei fastidiosi cavi che sono collegati alla tastiera e al mouse. Il set proposto dall'azienda, infatti, non solo è completo di tutto ma è totalmente wireless.

La tastiera ha un design elegante, in colorazione nera e ti mette sotto le dita tutti i tasti di cui potresti avere bisogno. Ovviamente il layout è di tipo QWERTY italiano per il massimo del comfort, ma non mancano all'occorrenza neanche il tastierino numerino, i tasti funzione e le scorciatoie. Non sei soddisfatto? Puoi finanche gestire i contenuti multimediali con solo un click.

Il mouse, da parte sua, è molto semplice ma non per questo inutile. E' ergonomico così che tu lo passa usare comodamente ed è perfetto sia se utilizzi la mano destra che se sei mancino. Ha in totale i tre classici tasti ossia il click destro, il click sinistro e la rotellina di scorrimento.

Come si collegano? Mediante un semplice ricevitore USB.

Come si ricaricano? In alcun modo visto che inserisci al loro interno delle comuni batteria che dureranno fino a due anni.

Approfitta dell'offerta e acquista subito il tuo kit Logitech ad appena 19,99€ su Amazon. Lo ricevi in 24 ore se sei membro Prime. Se ancora non hai provato questo vantaggio, collegati a questa pagina ed hai la prova di 30 giorni gratuita e senza vincoli.