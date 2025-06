Con Lyca Mobile niente più sorprese con le nuove tariffe da capogiro a soli 5,99€

Se la tua bolletta sembra un conto da ristorante stellato, è ora di cambiare aria! Con Lyca Mobile, puoi dire addio ai prezzi alle stelle. Puoi iniziare a risparmiare da subito con la super offerta di 150GB, chiamate e SMS illimitati, e ben 8GB di roaming UE – tutto questo per soli 5,99€ al mese. E come se non bastasse, i primi 2 mesi sono completamente gratis. Niente asterischi, niente fregature.

E se pensi di dover scegliere tra giga e portafoglio, ripensaci! Con la promo Italy Pink hai 200GB, chiamate e SMS illimitati, e 9GB di roaming UE a soli 6,99€ al mese. Praticamente 50GB in più per un solo euro. Un euro! Chi può resistere?

Lyca Mobile: Internet e chiamate senza stress

Niente più drammi da “giga finiti” o nottate passate in Wi-Fi altrui. Con Lyca Mobile ti godi internet e chiamate come si deve, senza dover rinunciare a nulla. E non è finita qui. Hai persino una eSIM inclusa. Basta armeggiare con la graffetta per aprire lo slot SIM. L’attivazione è semplice e veloce, direttamente dallo smartphone. E se la tua rubrica è più internazionale del catalogo Netflix, Lyca ti offre anche piani internazionali per chiamare ovunque nel mondo senza rischiare di finire in bancarotta.

La copertura è affidabile e veloce, perfetta per rimanere sempre connessi anche quando sei in viaggio. Con Lyca Mobile non ci sono sorprese. È la scelta giusta per chi vuole risparmiare sul serio, ma senza rinunciare alla qualità e alla libertà di navigare come e dove vuoi. Vai sul sito ufficiale e fai il tuo primo passo verso la libertà digitale: il tuo portafoglio ti ringrazierà… e anche il tuo smartphone.