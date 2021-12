Con MAGIX Video Deluxe ottieni 3 omaggi per le festività

Cerchi un software editing video pratico ed immediato? Potresti provare MAGIX Video Deluxe, un programma dinamico che offre diverse funzionalità, alcune anche piuttosto curiose. Video Deluxe funziona sfruttando un motore senza precedenti, chiamato INFUSION Engine 3, in grado di accelerare sensibilmente l'esportazione. Ciò è possibile grazie al supporto GPU per le attuali schede grafiche di Intel, NVIDIA e AMD. Inoltre, consente di lavorare fluidamente ad ogni progetto – anche quelli più lunghi e ricchi – senza dover attendere ogni volta il rendering, velocizzando così il processo creativo. Fiore all'occhiello del programma, però, è il prezzo: soltanto 4,99 euro/mese per la versione Premium 365. Grazie all'offerta dedicata alle Festività, potrai ottenere tre prodotti gratis dal valore complessivo di oltre 100 euro. Parliamo di FXhome Ignite Colorizer, per avere sempre il pieno controllo sulla colorazione, della Ultimate Christmas Song Collection – un CD con tutti i migliori brani natalizi –, e O&O MediaRecovery 14, con cui recuperare i file persi o cancellati.

Una panoramica sulle funzionalità

Video Deluxe offre un'ampia gamma di funzionalità, integrando anche diversi effetti video e transizioni di alto livello, senza però mai perdere la semplicità che lo caratterizza. Basta infatti importare i propri media, montarli e ottimizzarli per realizzare delle piccole opere d'arte cinematografiche. Sei tu a scegliere ogni singolo passaggio grazie alla Timeline dettagliata multiformato – in cui disporre liberamente del materiale multimediale – e la modalità Storyboard. Ovviamente non mancano pratici strumenti di montaggio, come “Taglia”, “Elimina” o “Suddividi video” per organizzare al meglio ogni fotogramma. Ci sono poi lo strumento di stabilizzazione delle immagini, la correzione colore e l'uniformazione di aspetto automatica. Una volta completato il lavoro, potrai esportarlo e perfino masterizzarlo su DVD direttamente dal software, senza installare alcun programma esterno, facendo uso dei modelli di montaggio disponibili.

Video Deluxe: un software ispirato alle richieste degli utenti

La versione 2021 accoglie anche diverse novità, richiestissime dagli utenti. Si tratta della modalità di animazione per tragitti di viaggio, che permette di realizzare una sorta di itinerario animato all'interno di una mappa digitale. Perfetto dunque per realizzare guide di viaggio oppure semplicemente ripercorrere virtualmente le ultime vacanze, visualizzando profili altimetrici GPX e personalizzando il percorso in tutto e per tutto. La seconda novità riguarda il collage video e animazioni, reso ancora più semplice grazie ai nuovi elementi di controllo intuitivi, mentre la modalità Panorama Storyboard ora permette di modificare anche le clip audio, offrendo al tempo stesso un'anteprima del contenuto della nostra clip. Infine, è stato aggiunto un nuovo pacchetto effetti per la luminosità con oltre 100 modelli disponibili.

Ti abbiamo convinto? MAGIX Video Deluxe, nella sua versione Premium 365 (ovvero con abbonamento annuale) è al momento in offerta a 4,99 euro/mese. Inoltre, acquistando il software, riceverai gratuitamente tre extra dal valore di oltre 100 euro: FXhome Ignite Colorizer, Ultimate Christmas Song Collection e O&O MediaRecovery 14.