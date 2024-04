Con Maya Mobile puoi avere una eSIM e una connessione dati OVUNQUE

Se stai pianificando un viaggio fuori dai confini del nostro roaming europeo ti starai già domandando come farai a recuperare una connessione dati e a farti sentire a casa senza spendere cifre improbabili. Per fortuna, i progressi della tecnologia ci hanno portato in dote la meraviglia delle eSIM: attivabili in modo istantaneo su iPhone e Android, ti permettono di avere un piano dati dedicato per il paese che stai visitando, senza sorprese e senza costi nascosti. Oggi ti presentiamo Maya Mobile.

Come ti anticipavamo in apertura, se possiedi un dispositivo iPhone o Android basta avere un chip eSIM integrato per attivare immediatamente i piani offerti da Maya: una soluzione che elimina la necessità di una SIM fisica tradizionale, rendendo l’attivazione dei piani dati più veloce e conveniente.

Con una eSIM avrai fondamentalmente una scheda SIM virtuale. Tutti i dati solitamente contenuti su una SIM fisica vengono caricati direttamente sul dispositivo via etere, eliminando la necessità di inserire una scheda fisica nel telefono. Questo significa che l’installazione di una eSIM aggiunge semplicemente un nuovo piano dati secondario, senza sostituire il piano telefonico esistente che utilizzi in Italia. Potrai disattivare quelli virtuale e riattivarli quando e come vuoi e per i paesi di cui avrai bisogno.

Per non farsi mancare niente, Maya eSIM offre anche una VPN pronta all’uso, garantendo un ulteriore livello di sicurezza e privacy durante la navigazione online. Grazie alla crittografia end-to-end e alla rete privata virtuale, puoi essere certo che le tue comunicazioni e i tuoi dati siano al sicuro, ovunque tu vada.

Un’opzione da non perdere se viaggi molto all’estero, specie fuori dai confini europei, e vuoi avere una connessione dati sempre pronta e sicura per il paese che stai visitando. Prova Maya Mobile adesso.