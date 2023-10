Con McAfee+ proteggi un numero ILLIMITATO di dispositivi

McAfee+ è il nuovo pacchetto antivirale presentato recentemente, che presenta una caratteristica inedita rispetto le offerte della concorrenza: consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet Android e iOS. È infatti compatibile con i principali ecosistemi in uso e garantisce una protezione di alto livello, anche grazie ai numerosi strumenti di sicurezza aggiuntivi presenti nel piano.

Grazie allo sconto di 85€, potete acquistarlo a soli 64,95€, invece che 149,95€.

McAfee+: sicurezza su tutti i dispositivi, senza limiti

McAfee+ fornisce un antivirus che è possibile installare su tutti i vostri dispositivi, in grado di intercettare e fermare qualsiasi minaccia recente, come malware, spyware, accessi non autorizzati e altro.

Oltre l’antivirus, è inclusa una VPN che si attiva in automatico in caso di collegamento a reti non sicure. In questo modo potrete stare tranquilli anche quando vi collegate alle reti Wi-Fi pubbliche. Il traffico viene infatti cifrato e instradato in dei server privati, in modo da rendere le informazioni di navigazione totalmente private.

McAfee+ offre anche un gestore delle password, con cui potete proteggere le credenziali dei vostri account, rinforzando quelle esistenti e generandone di nuove più robuste. Compila inoltre automaticamente per voi, quando richiesto, i campi con username e password.

Gli strumenti aggiuntivi non si fermano però qui. Trovate infatti anche una funzionalità per l’eliminazione definitiva dei file, in modo che non vengano lasciate tracce per possibili recuperi. Un firewall per il controllo delle connessioni in entrata e uscita. La protezione per lo smarrimento del portafoglio offre assistenza in caso di furto o smarrimento delle carte, aiutandovi ad annullarle o sostituirle. Il monitoraggio dell’identità si occupa di analizzare la rete, per trovare eventuali violazioni che interessano i vostri dati, notificandovi immediatamente se questo è il caso.

Non perdete l’offerta e beneficiate ora della sicurezza offerta da McAfee+, a un prezzo conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.