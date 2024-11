Con meno di 300€ compri iPad 2021, 10.2" e prestazioni top: anche a rate

Da tempo stai pensando di acquistare un iPad ma non sai quale modello scegliere? Se ti sei approcciato al mercato saprai benissimo che i prezzi non sono sempre così accessibili e beh, se tu lo vuoi per avere uno schermo più grande dell’iPhone e goderti app e streaming senza problemi allora il modello 2021 è quello che fa al caso tuo. Anche più comodo sotto alcuni punti di vista dato che hai il tasto home, ha un display da 10,2 pollici e un potenziale enorme. Puoi acquistarlo a soli 299€ su Amazon approfittando dello sconto del 21% che la crollare il prezzo. Se sei interessato sotto attivi i pagamenti in 5 rate senza interessi.

Apple iPad 2021: perché acquistare questo modello?

Anche se ormai i dispositivi di Apple hanno cambiato un po’ design ed hanno eliminato il tasto home, l’iPad 2021 è ancora un prodotto estremamente valido. Lo suggerisco a chi vuole un display su cui godersi applicazioni e streaming e soprattutto a chi non ha esigenze particolari per editing e lavori di grafica. In altre parole, se vuoi replicare l’esperienza su iPhone in totale comodità questo modello è più che eccellente.

Hai a disposizione un pannello da 10,2 pollici con risoluzione avanzata per non trascurare neanche un dettaglio. La tecnologia True Tone rende i colori belli e realistici così l’esperienza diventa anche più preziosa.

Al suo interno è custodito un bel Chip A13 Bionic con cui le prestazioni sono rese rapide e istantanee per poter aprire anche più app allo stesso momento e passare da una all’altra nel giro di un secondo. Non mancano all’appello fotocamere frontali e posteriori con cui partecipare a videochiamate, scattare fotografie e registrare video di qualità.

Se tutto questo non è sufficiente, goditi il Touch ID che rende la sicurezza avanzata e una batteria che dura fino a sera. Il taglio di memoria disponibile è da 64GB.

A soli 299€ su Amazon, Apple iPad 2021 da 10,2 pollici non è da farselo scappare. Collegati e approfitta dello sconto del 21% se sei interessato.

Spedizioni gratuite e rapide in tutta Italia.