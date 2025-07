Con Mondly sotto l'ombrellone impari una nuova lingua, senza spendere tanto

Tra un tuffo e l’altro, perché non approfittare dell’estate per imparare una nuova lingua in modo semplice e divertente? Grazie all’app Mondly, puoi farlo direttamente dal tuo smartphone, senza dover seguire corsi noiosi né sacrificare il tuo tempo libero.

E con le offerte estive attive in questi giorni, imparare l’inglese (o altre 40 lingue) non è mai stato così conveniente: il piano a vita è scontato del 68%, mentre quello annuale è scontato del 60%.

Parla come un madrelingua con Mondly, ovunque ti trovi

Mondly ha rivoluzionato il modo di imparare le lingue: niente più interminabili liste di vocaboli, ma esercizi pratici basati su frasi utili nella vita reale. Così impari subito a parlare, capendo e costruendo frasi in modo naturale. E grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale, l’app corregge in tempo reale la tua pronuncia, aiutandoti a parlare con più sicurezza.

Inoltre, il sistema di apprendimento sfrutta tecniche di ripetizione intelligente, pensate per fissare a lungo le nuove conoscenze nella memoria. A completare il quadro, un chatbot interattivo e l’accesso a contenuti sviluppati con la collaborazione di madrelingua, per un’esperienza coinvolgente e davvero efficace.

Che tu voglia imparare l’inglese per viaggiare, il francese per passione o il giapponese per curiosità, Mondly ti accompagna passo dopo passo. Approfitta ora dei saldi estivi: accesso a 41 lingue a soli 103,97€ per sempre, oppure 62,32€ per un anno. Imparare una nuova lingua può iniziare… tra una granita e un tramonto: vai sul sito di Mondly e inizia.