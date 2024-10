Con Mooncard semplifichi la gestione delle spese aziendali

Mooncard è la soluzione perfetta per la tua impresa che ti permette di semplificare la gestione delle tue spese aziendali. Sfruttando un sistema che include carte fisiche o virtuali e una piattaforma contabile integrata, puoi automatizzare le note spese e recuperare l’IVA detraibile senza alcun sforzo manuale. Ma c’è molto di più.

Come funziona Mooncard e cosa include

Mooncard sfrutta un sistema che ti permette di risparmiare tempo automatizzando il processo riguardanti le note spese e inserisce in automatico anche l’IVA detraibile.

Le scritture contabili vengono generate automaticamente e sono facilmente esportabili nel software contabile aziendale. Inoltre, con il sistema di monitoraggio in tempo reale, puoi gestire i budget aziendali, ricevere report dettagliati e prevedere i picchi di attività per ottimizzare la liquidità.

Le carte Mooncard invece, sia fisiche che virtuali a tua scelta, sono l’ideale per spostamenti professionali: effettui un pagamento, scatti una foto del documento giustificativo e il sistema archivia tutto con valore legale. L’applicazione mobile per smartphone ti permette infine di gestire spese, notifiche di convalida e informazioni in tempo reale.

Con Mooncard avrai un sistema efficace per migliorare la produttività e la redditività aziendale con una soluzione digitale che ti aiuterà a rendere più semplice la gestione delle spese di impresa.