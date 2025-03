Con myPOS Go Combo 2-in-1 puoi avere un POS autonomo con stampante integrata

Con MyPOS Go Combo 2-in-1 puoi avere un lettore di carte per accettare i pagamenti per la tua attività in maniera facile, veloce e ovunque ti trovi, grazie ad una connessione con scheda SIM 4G integrata e una dock di ricarica che include persino una stampante. Oggi puoi averlo in offerta a soli 129 euro invece di 189 (IVA esclusa).

myPOS Go Combo 2-in-1: i dettagli dell’offerta

Grazie a questo dispositivo potrai incassare ovunque senza dipendere da uno smartphone. Parliamo di un lettore di carte 2-in-1 che unisce mobilità e funzionalità avanzate, con una connessione 4G integrata e gratuita con cui accettare pagamenti senza preoccuparti della rete Wi-Fi.

La dock di ricarica son stampante integrata è una vera chicca perché ti permette di stampare ricevute in pochi secondi, ma anche di raddoppiare l’autonomia del dispositivo grazie alla batteria ad alta capacità.

Se hai un negozio o un registratore di cassa potrai collegare il terminale direttamente, così da avere una gestione più fluida dei tuoi incassi. Il tutto senza canoni mensili, abbonamenti o brutte sorprese. Lo paghi una volta e diventa tuo, pronto a lavorare per te in qualsiasi momento: attivalo adesso in offerta a soli 129 euro.