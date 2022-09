Con myPOS hai il POS mobile per accettare pagamenti dove vuoi (19€)

Se hai la necessità di accettare pagamenti con carta di credito o debito in negozio e in movimento myPOS è la soluzione che fa per te. In offerta a 19 euro hai subito un terminale portatile e leggero che permetterà alla tua clientela di pagare con carta anche se dovessi trovarti fuori dal negozio.

Una soluzione molto utile specialmente se la tua attività effettua consegne a domicilio e hai il bisogno di dotare i tuoi corrieri personali di un POS che gli permetta, eventualmente, di accettare pagamenti in moneta elettronica. I terminali myPOS sono dotati di tutto ciò di cui hai bisogno.

myPOS: con il POS mobile a soli 19 euro non ti perdi più un pagamento su carta?

Le nuove legislazioni vigenti impongono alla tua attività di accettare pagamenti con carta in qualsiasi occasione. Se devi ancora adeguarti o sei in cerca di un terminale più versatile che ti permetta di farlo anche in mobilità, il POS portatile di myPOS ha ciò che ti serve. Aderendo all’offerta hai subito:

POS portatile autonomo

SIM dati gratuita inclusa nel prezzo

inclusa nel prezzo Garanzia di rimborso di 30 giorni e più di 1 anno di garanzia gratuita con possibilità di estensione

I terminali di pagamento myPOS non devono essere collegati a nessun altro dispositivo e funzionano in maniera autonoma in modalità wireless accettando pagamenti contactless, magstrip e Chip&Pin. Potrai inviare lo scontrino digitale ai tuoi clienti tramite email o SMS direttamente dal dispositivo e con l’app mobile tieni sempre d’occhio la tua attività.

Non ci sono costi mensili, pagherai soltanto il prezzo forfettario per il tuo POS portatile. Ti basta aderire oggi all’offerta e potrai subito iniziare in pochi semplici passi a rendere la tua attività in linea con gli standard europei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.