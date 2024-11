Con myPOS ricevi pagamenti subito e ovunque: costa solo 39€

Le soluzioni myPOS permettono di ricevere pagamenti in modo rapido e ovunque ti trovi. Grazie alla compatibilità con il Wi-Fi e alla SIM integrata con dati illimitati, ogni dispositivo funziona in modo indipendente senza costi fissi o contratti vincolanti. Ecco un riepilogo delle offerte disponibili, per aiutarti a scegliere quella più adatta al tuo business.

Tutte le soluzioni per ricevere pagamenti con myPOS

La prima proposta è myPOS Go 2, disponibile a soli 39€. Questo lettore di carte portatile funziona autonomamente, senza necessità di smartphone, e consente di inviare ricevute via email o SMS. La batteria assicura oltre 1.000 transazioni con una singola carica. In alternativa, c’è myPOS Go Combo, al costo di 189€, una soluzione 2-in-1 che include dock di ricarica e stampante, ideale per l’uso sia in negozio che in mobilità.

Per chi preferisce un sistema Android, l’azienda offre due opzioni avanzate. myPOS Pro, a 249€, è dotato di AppMarket per ampliare le funzioni, ha un’autonomia che supera le 1.300 operazioni e un display multitouch. myPOS Carbon, invece, integra una stampante termica, un registratore di cassa cloud e connettività mobile oltre a Wi-Fi e Bluetooth. Quest’ultimo costa 229€. Tutti i prezzi sono al netto di IVA.

Per acquistare uno di questi dispositivi, basta accedere al sito myPOS, scegliere la soluzione e completare l’ordine. Con una garanzia di rimborso di 60 giorni, puoi provare il dispositivo e ottenere il rimborso completo in caso non soddisfi le tue esigenze. La spedizione è gratuita, e riceverai il tuo dispositivo entro pochi giorni.