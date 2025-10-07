 Con NeN hai luce e gas a prezzo fisso e ricevi un anno di NOW gratis
La promozione NeN è attiva fino al 15 ottobre: attivando una fornitura a prezzo fisso, guardi NOW senza costi per un anno.
La promozione NeN è attiva fino al 15 ottobre: attivando una fornitura a prezzo fisso, guardi NOW senza costi per un anno.

C’è un modo per rendere più vantaggioso il cambio fornitore? NeN ha trovato la risposta: se attivi luce o gas entro il 15 ottobre, l’operatore ti regala un anno di NOW, la piattaforma streaming con serie, film e show. Dal punto di vista della fornitura, NeN ti propone un’offerta chiara e diretta: luce e gas a canone fisso, con energia 100% green. Scopri come attivare la promozione online.

NOW gratis per un anno: ottienilo con NeN

Come funziona la promo NeN + NOW

Attivare l’offerta è semplicissimo: ti basta passare a NeN entro il 15 ottobre. Collegandoti alla pagina della promo, una volta cliccato sull’apposito bottone, il codice promo FATTINOW è già inserito quindi non devi fare nulla. Dopo la sottoscrizione, in un paio di settimane riceverai un voucher via email con tutte le istruzioni per riscattare il tuo anno gratuito su NOW.

Cosa otterrai, concretamente? Un anno intero dei pacchetti Entertainment + Cinema, che normalmente hanno un costo di 11,99 euro al mese. E alla fine decidi tu se continuare o meno, senza penali o rinnovi automatici nascosti. Mentre ti godi la tua serie preferita, potrai anche contare su un’offerta trasparente e fissa, che ti permetterà di risparmiare sensibilmente sulle bollette.

Attiva NeN e guarda NOW gratis per un anno

Nel dettaglio, per quanto riguarda la luce, NeN propone due opzioni: Luce Dieci, a 0,119 €/kWh, con prezzo bloccato per 10 anni e Luce Uno, a 0,109 €/kWh, ma con prezzo bloccato per un anno. Poi c’è il gas a 0,397 €/Smc, anche questo bloccato per un anno. In ogni caso, dovrai sostenere una quota fissa di 9 euro al mese, più costi extra indipendenti da NeN. E se cambi idea? Nessun problema. Con NeN puoi andartene quando vuoi, anche il giorno dopo aver sottoscritto.

NeN non parla difficile, non nasconde costi e non ama le sorprese. Ti offre energia 100% rinnovabile, un prezzo chiaro e costante e, soprattutto, un modo diverso di gestire le tue utenze. Con un anno di abbonamento NOW gratuito incluso, la promozione è davvero ghiotta: attiva subito la tua fornitura entro il 15 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
7 ott 2025
