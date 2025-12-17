 Con NeN risparmio in bolletta assicurato: 36 euro di sconto su luce e gas
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con NeN risparmio in bolletta assicurato: 36 euro di sconto su luce e gas

È ancora attiva la Promo Provaci: 18 euro di sconto sulla bolletta della luce e ulteriori 18 euro di sconto sulla bolletta del gas.
Con NeN risparmio in bolletta assicurato: 36 euro di sconto su luce e gas
Green Risparmio energetico
È ancora attiva la Promo Provaci: 18 euro di sconto sulla bolletta della luce e ulteriori 18 euro di sconto sulla bolletta del gas.
Freepik

NeN (Gruppo A2A) si conferma uno dei fornitori energetici più convenienti all’interno del mercato libero italiano. L’attuale Promo Provaci consente ai nuovi clienti di beneficiare di uno sconto di 36 euro sulla bolletta luce e gas, ripartito in 18 euro di sconto sulla luce e ulteriori 18 euro di sconto sul gas.

La promozione NeN vale su qualsiasi fornitura scelta, quindi è possibile scegliere anche una singola fornitura o entrambe, sia a prezzo fisso sia a prezzo variabile. Collegandosi su questa pagina si può iniziare la selezione di una fornitura: qualora la scelta ricada su un’offerta a rata fissa, l’utente visualizzerà un preventivo valido per sette giorni.

Pagina offerta NeN

nen offerte rata fissa

A proposito di offerte a rata fissa, al momento NeN presenta tre diverse proposte: Luce | Dieci, Luce | Due e Gas | Due. Di seguito un breve riepilogo.

Luce | Dieci

  • 0,106 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dieci anni
  • 9,50 euro al mese: quota fissa

Luce | Due

  • 0,109 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per due anni
  • 9,00 euro al mese: quota fissa

Gas | Due

  • 0,387 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per due anni
  • 10,00 euro al mese: quota fissa

Uno dei tratti distintivi del fornitore digitale NeN è di offrire ai suoi clienti una bolletta con 12 rate uguali e prezzo bloccato per 2 anni o perfino per 10 anni. E qualora si decida di andare via, non vi sono penali da sostenere, con la più ampia libertà possibile lasciata agli utenti che in ogni momento possono interrompere la loro fornitura scegliendone una nuova.

Un ulteriore vantaggio della rata fissa mensile di NeN è di conoscere in anticipo quanto si pagherà per dodici mesi di bolletta, un aiuto notevole per tutte quelle famiglie che si lamentano degli improvvisi rincari di inizio anno. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata all’offerta del fornitora.

Pagina offerta NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile

Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile
Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)

Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)
Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa

Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa
NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese

NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese
Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile

Bollette luce e gas più basse nel 2026: con questa promo è possibile
Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)

Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)
Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa

Controllo caldaia a distanza, niente più obbligo a casa
NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese

NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese
Federico Pisanu
Pubblicato il
17 dic 2025
Link copiato negli appunti