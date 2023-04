Con NordLocker proteggi la tua azienda da ransomware e furti

Proteggere i dati aziendali da attacchi informatici e da malintenzionati rappresenta una delle priorità primarie per le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni. In tale contesto, NordLocker Business costituisce una soluzione avanzata per garantire la sicurezza dei dati. Inizialmente concepito come software di crittografia locale, NordLocker Business è stato ulteriormente sviluppato nel tempo, diventando una piattaforma completa in grado di soddisfare le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese.

Il servizio offre una vasta gamma di strumenti, tra cui backup, sincronizzazione automatica e controllo degli accessi ai dati aziendali. La crittografia end-to-end costituisce una caratteristica fondamentale della piattaforma, poiché fornisce una protezione completa contro le minacce di esposizione dei dati e di attacchi informatici. Attualmente, NordLocker Business offre due piani tariffari, più uno personalizzabile, con una capacità di archiviazione di 500 GB (al costo di 8,99 euro) e di 2 TB (14,99 euro). Entrambi i piani sono attualmente scontati fino al 30% grazie ad una promozione a tempo limitato.

Perché scegliere NordLocker Business

NordLocker Business è una soluzione altamente adattabile, in grado di fornire supporto attraverso una vasta gamma di funzionalità e risorse specifiche. Le caratteristiche includono la capacità di gestire e condividere file in modo sicuro, utilizzando locker di sicurezza, e la possibilità di inviare file protetti ad altri utenti tramite link o e-mail, mantenendo il controllo sul loro accesso.

Tutte queste funzioni sono gestite tramite un pannello di amministrazione intuitivo, dove vengono conservati tutti i dati dell’azienda, garantendo un facile accesso e una gestione sicura. Altre funzionalità di NordLocker Business includono il controllo dell’accesso ai file, la creazione di gruppi per la condivisione dei dati in modo sicuro e l’esecuzione di backup dei file crittografati su un cloud sicuro, in modo da proteggerli in caso di smarrimento o furti.

Inoltre, NordLocker Business offre crittografia locale illimitata, protezione dai ransomware, accesso multipiattaforma, autenticazione a più fattori e distribuzione licenza utente, garantendo una soluzione completa e facile da usare. NordLocker Business rappresenta una soluzione essenziale, sicura e conveniente per qualsiasi azienda.

Con due opzioni disponibili, rispettivamente con 500GB e 2TB di spazio, entrambe in promozione con uno sconto fino al 30%, NordLocker Business offre la possibilità di scegliere una soluzione adeguata alle specifiche necessità dell’azienda. Entrambi i piani includono vantaggi quali la crittografia end-to-end, la gestione sicura dei file, la condivisione privata, il pannello di amministrazione e il controllo degli accessi, garantendo la massima protezione e sicurezza dei dati aziendali.

Optare per NordLocker Business significa poter contare su una soluzione altamente sicura e conveniente, in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi azienda e garantendo sempre la massima tranquillità nel mantenere i propri dati al sicuro.

