Con NordVPN è già Black Friday: la nuova promo è imperdibile

È il momento giusto per attivare NordVPN: con la nuova offerta Black Friday (che arriva con qualche settimane di anticipo rispetto al tradizionale periodo di sconti) è ora possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Per accedere alle condizioni indicate è sufficiente inserire al momento del check-out il codice sconto BLAZE1MO nell’apposito campo dedicato ai codici promozionali. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

È già Black Friday con NordVPN

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e con un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Il servizio consente un accesso a Internet tramite una rete protetta dalla crittografia. In questo modo è possibile rendere sicura una connessione anche quando si utilizza una rete non privata.

C’è poi una politica no log per una navigazione senza tracciamento. Il servizio si basa su un network di migliaia di server e, quindi, l’utente può scegliere il server VPN di connessione preferito in modo da evitare blocchi su base geografica (ad esempio optando per un server situato in un altro Paese). La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea sempre senza limiti di banda.

Con la promo Black Friday è possibile accedere alla VPN con un costo ridotto a 2,88 euro al mese, puntando sul piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (ricordatevi di inserire il codice BLAZE1MO per ottenere un mese extra rispetto a quanto mostrato in pagina). Il servizio prevede 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online del servizio. L’offerta è valida solo per un breve periodo.