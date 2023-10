Con NOW guardi le 3 grandi coppe europee UEFA a 9,99 euro al mese

La miglior offerte per le coppe calcistiche europee è di NOW: a partire da 9,99 euro al mese per 12 mesi si attiva il pass Sport con tutte le partite di Champions League eccetto il miglior incontro del mercoledì, tutta l’Europa League e tutta la Conference League. Merito delle nuove offerte NOW per questo inizio di ottobre.

Pass Sport di NOW in offerta a partire da 9,99 euro al mese per 12 mesi

La campagna europea delle squadre italiane si è conclusa con le vittorie di Atalanta e Roma in Europa League e il pareggio in rimonta della Fiorentina in Conference League. Risultati che hanno migliorato il bottino raccolto dalle altre squadre in Champions League: sconfitta del Napoli contro il Real Madrid, pareggio del Milan a Dortmund e vittorie di Inter e Lazio rispettivamente contro Benfica e Celtic.

Eccetto il match del Milan, trasmesso in esclusiva su Prime Video come miglior incontro del mercoledì, tutte le altre partite sono state trasmesse in streaming su NOW. Oltre agli incontri delle italiane, su NOW sono scese in campo anche le restanti compagini europee. Tra queste, due delle partite più interessanti sono state Newcastle-PSG, con la goleada dei Magpies contro Donnarumma e compagni, e Marsiglia-Brighton, che ha visto rinnovarsi il duello in panchina tra Rino Gattuso e De Zerbi.

La fase gironi è appena entrata nel vivo, col Milan ad esempio atteso dal doppio confronto decisivo col PSG, il cui esito sarà cruciale per la qualificazione dei rossoneri agli ottavi di finale. Quale miglior occasione dunque di passare a NOW?

Approfitta ora delle nuove offerte di NOW per attivare il pass Sport con tutte le coppe europee a soli 9,99 euro per 12 mesi. L’attivazione è immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.