Con NOW hai accesso all'intera programmazione Sky a partire da 6,99€ al mese

NOW è la piattaforma streaming che consente di accedere all’intera programmazione di Sky live e on demand a prezzi più contenuti rispetto a un normale abbonamento Sky. L’unico “sacrificio” richiesto è guardare tutti i contenuti rigorosamente in streaming, quindi da smartphone, tablet, PC e Smart TV con una connessione Internet attiva.

Le nuove offerte di NOW partono da 6,99 euro al mese per il pass Entertainment, che dà accesso alle serie TV e agli show original di Sky per tutta la famiglia. È richiesto un tempo di permanenza minimo di 12 mesi.

NOW: accedi a tutti i contenuti di Sky live e on demand (a partire da 6,99 euro al mese)

Oltre il pass Entertainment, NOW mette a disposizione la combo Entertainment + Cinema e NOW Premium. Il doppio pass Entertainment + Cinema è in offerta a 9,99 euro al mese per 12 mesi, con un tempo di permanenza minimo di 1 anno.

Il pacchetto NOW Premium riunisce i due pass Entertainment e Cinema aggiungendo due visioni in contemporanea, l’on demand senza pubblicità e il supporto all’audio Dolby Digital 5.1: tutto questo a 11,99 euro al mese per 12 mesi (permanenza minima di 1 anno).

Per gli appassionati sport, NOW offre un anno di pass Sport a partire da 9,99 euro al mese, con un tempo di permanenza minmo di 12 mesi. Questo pass include l’intera programmazione sportiva di Sky: tutta la stagione dell’ATP Tour, l’Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon per i fan del tennis, 3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie B e Serie C, la Formula 1, la MotoGP, la UEFA Champions League, l’Europa League, la Conference League, il Sei Nazioni, l’NBA e l’Eurolega.

Attiva NOW a partire da 6,99 euro al mese per 12 mesi tramite la pagina dedicata del sito ufficiale.

