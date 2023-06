Con NOW hai il meglio dell'intrattenimento a soli 3 euro

Vuoi goderti il meglio dello streaming a un prezzo imbattibile? Allora non perdere l’occasione di sottoscrivere un abbonamento a NOW TV, la piattaforma che ti offre il massimo dell’intrattenimento e dello sport in diretta.

Sono infatti attive le nuove offerte che ti permettono di abbonarti a partire da soli 3 euro al mese: un prezzo quasi simbolico per un servizio capace di offrirti una quantità di contenuti impressionante: dal cinema alle serie TV fino a passare per i migliori programmi televisivi e i grandi eventi sportivi internazionali.

NOW TV: tre scelte, tre grandi offerte

Con NOW TV puoi scegliere tra tre pass incredibili:

PASS Cinema + Entertainment : per solo 3€ al primo mese o in alternativa a 7,99€ al mese con un impegno minimo di 4 mesi , avrai accesso a una vasta selezione di film, serie TV e show in Full HD, da guardare su due dispositivi in simultanea.

: per o in alternativa a , avrai accesso a una vasta selezione di film, serie TV e show in Full HD, da guardare su due dispositivi in simultanea. PASS Sport: per solo 9,99€ al primo mese, potrai seguire tutte le emozioni dello sport di Sky in streaming, da qualsiasi dispositivo. Non perderti le gare di Formula 1 e MotoGP, le partite di UEFA Champions League e Serie A TIM, e tanti altri eventi sportivi.

Collegati al sito ufficiale e scopri subito come attivare il tuo pass preferito su NOW TV. Ricordati che si tratta di un abbonamento senza vincoli: quindi sei libero di disdire quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.