Con Octopus blocchi il prezzo di luce e gas per un anno: attivala entro il 25/06

C’è tempo fino al 25 giugno 2025 per attivare Octopus Fissa 12M, l’offerta luce e gas con prezzo bloccato per 12 mesi firmata Octopus Energy. Una soluzione pensata per chi cerca protezione dalle fluttuazioni del mercato e vuole puntare su un fornitore green, trasparente e digitale.

L’alternativa, per chi preferisce prezzi indicizzati, è Octopus Flex. Entrambe le tariffe sono attivabili online in pochi minuti direttamente sul sito del fornitore.

Prezzo bloccato per 12 mesi, energia 100% rinnovabile: scopri Octopus Energy

Octopus Fissa 12M è la tariffa ideale per chi vuole tenere al sicuro il proprio bilancio familiare: il prezzo della materia prima luce resta fermo a 0,1232 €/kWh, quello del gas a 0,453 €/Smc, con una quota annua di commercializzazione di 84€ per ogni fornitura. Le condizioni sono valide per un intero anno, con energia 100% rinnovabile certificata, senza imposte incluse e con perdite di rete già calcolate.

Per chi preferisce un’opzione più flessibile, Octopus propone Flex, l’offerta indicizzata che segue il mercato all’ingrosso, con costi trasparenti (PUN + 0,011 €/kWh per la luce, PSVDAm + 0,08 €/Smc per il gas). Anche qui, 84€ annui di quota fissa e zero vincoli contrattuali.

Con Octopus Energy non ci sono penali, costi nascosti né sorprese al rinnovo. L’interfaccia online e il servizio clienti pluripremiato rendono l’esperienza semplice e autonoma: si può gestire tutto, dal monitoraggio consumi alla modifica dei dati, direttamente dall’area riservata.

Chi cerca un fornitore sostenibile, chiaro e senza sorprese ha tempo fino al 25 giugno per attivare una delle due offerte. Vai sul sito del fornitore e scegli la soluzione che si adatta di più alle tue esigenze.