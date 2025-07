Con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi

Octopus Energy è la risposta che cercavi nella tua ricerca di un fornitore di luce e gas che non ti faccia brutte sorprese in bolletta, ti permetta di sfruttare tariffe convenienti e il tutto con fonti 100% rinnovabili e prodotte direttamente in Italia.

Avrai due opzioni tra cui scegliere. La prima è Octopus Fissa 12M con cui bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi: nel dettaglio, il prezzo della materia prima luce a 0,1221 euro/kWh e del gas a 0,435 euro/Smc, con un costo annuo fisso di 84 euro per la commercializzazione.

In alternativa, se preferisci un’offerta indicizzata, allora ecco Octopus Flex, che segue l’andamento del mercato con un sovrapprezzo minimo: PUN Mono + 0,011 euro/kWh per la luce e PSVDAm + 0,08 euro/Smc per il gas, anche qui con commercializzazione a 84 euro per anno.

Uno dei punti di forza di Octopus Energy è poi la sua assistenza clienti che ti risponde in meno di 1 minuto, così da non avere attese infinite e subito le risposte che cerchi. Insomma, un fornitore affidabile, trasparente, sostenibile e soprattutto conveniente: passa subito a Octopus Energy, ti basteranno due minuti direttamente online.