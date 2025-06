Con Octopus Energy blocchi il prezzo di luce e gas per un anno

Octopus Energy lancia una promozione pensata per chi desidera tagliare i costi in bolletta senza rinunciare alla trasparenza e al rispetto per l’ambiente. Attivando la nuova offerta Octopus Fissa 12M entro il 25 giugno, puoi scegliere luce 100% rinnovabile e gas, bloccando il prezzo della materia prima per 12 mesi. Il tutto, in meno di due minuti.

Quali sono i costi dell’offerta?

La nuova offerta di Octopus Energy, valida fino al 25 giugno, propone condizioni chiare, vantaggiose e prive di sorprese. Pensata per le utenze domestiche, la tariffa include sia luce 100% rinnovabile sia gas, offrendo un pacchetto completo senza vincoli contrattuali né penali di recesso.

La tariffa è monoraria e i costi sono così ripartiti: per quanto riguarda la luce, 0,1232 €/kWh; per il gas, 0,453 €/Smc. Entrambi i prezzi sono bloccati per un intero anno. I costi di commercializzazione fissi sono pari a 84 euro all’anno, sia per luce che per gas.

Attivando la tariffa di Octopus Energy, non sarà necessario modificare la potenza del contatore elettrico o la classe di quello del gas: tutto resterà come nel tuo attuale contratto, con la possibilità di effettuare modifiche in seguito all’attivazione, se necessario. Al termine dei 12 mesi potrai scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te (Fissa o Flex) e continuare a risparmiare, senza stress.

Octopus Fissa 12M è senza dubbi una tra le soluzioni luce e gas più vantaggiose per chi cerca un’alternativa green, trasparente e conveniente per la propria casa. Prezzi bloccati, attivazione rapida e zero vincoli: hai tempo fino al 25 giugno per attivarla online in soli due minuti!