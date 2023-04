Con pCloud acquista uno spazio cloud sicuro ed è tuo PER SEMPRE

I supporti fisici di memoria, siano essi classici dischi rigidi o le più avanzate SSD, non sono del tutto sicuri per i tuoi dati.

Vista la loro natura, infatti, tali dispositivi sono potenzialmente soggetti a guasti (tra l’altro tutt’altro che rari). Allo stesso tempo, devi tenere conto che un hard disk, così come una penna USB, sono potenzialmente soggetti a smarrimento, se non a veri e propri furti.

Quando consideri di conservare documenti di lavoro, foto private o altri file sensibili dovresti cercare alternative che offrono maggiore sicurezza.

In questo contesto, uno spazio cloud abbinato a standard di sicurezza elevati, può offrire una soluzione definitiva a questo tipo di soluzione.

pCloud protegge i tuoi file per sempre, senza costi aggiuntivi

Non tutti gli spazi cloud sono uguali e, per garantire la massima sicurezza dei tuoi file più preziosi, devi sapere a quale provider rivolgerti.

pCloud, per esempio, offre adeguate garanzie lato cybersecurity. Si parla, di precauzioni come:

Protezione TLS/SSL ;

; Crittografia 256-bit AES per tutti i file;

per tutti i file; Ben 5 copie di file su diversi server ;

; Opzione per un grado extra di crittografia.

Se lato sicurezza pCloud offre standard elevati, va comunque considerato come un servizio ad alta fruibilità sotto tutti i punti di vista.

Funzioni come il caricamento automatico delle fotografie, l’estensione HDD attraverso pCloud Drive e la sincronizzazione automatica tra più dispositivi ti saranno, senza ombra di dubbio, molto utili.

Infine, a rendere questo servizio cloud un passo avanti rispetto a tanta concorrenza è anche la possibilità di acquistare per sempre lo spazio protetto. Ciò significa che, una volta scelto pCloud, dopo l’acquisto non avrai più nessun tipo di costo successivo: il cloud sicuro sarà per sempre tuo.

La promozione attuale, sotto questo punto di vista, risulta molto interessante.

Ti basti pensare all’80% di sconto sul Piano Personalizzato da 10 TB. Di fatto, grazie a questo, è possibile acquistare per sempre tale spazio protetto risparmiando ben 4.810 euro.

