 Con pCloud archiviazione a vita e sicurezza avanzata in sconto fino a 700€
Con pCloud archiviazione a vita e sicurezza avanzata in sconto fino a 700€

pCloud è lo strumento che ti permette di archiviare in sicurezza i file del tuo PC o smartphone. Ora è in super sconto fino a 700€ in meno.
Con pCloud archiviazione a vita e sicurezza avanzata in sconto fino a 700€
Informatica Cloud & Hosting
pCloud è lo strumento che ti permette di archiviare in sicurezza i file del tuo PC o smartphone. Ora è in super sconto fino a 700€ in meno.

Chi cerca uno spazio cloud per sempre trova nella nuova promozione pCloud una delle offerte più convenienti del momento. I piani Lifetime, oggi in forte sconto, consentono di acquistare una quota di archiviazione valida per sempre, senza alcun abbonamento.

Le opzioni arrivano fino a 10 TB, una soluzione ideale per chi lavora con grandi quantità di file o per chi rimane spesso a corto di memoria su smartphone, tablet o computer. Andiamo scoprire meglio le caratteristiche di pCloud.

Vai all’offerta di pCloud

Perché pCloud è uno dei migliori servizi di cloud storage

pCloud basa la propria infrastruttura su un sistema di protezione avanzato. I file vengono protetti con una crittografia AES 256-bit, mentre ogni trasferimento utilizza protocolli TLS/SSL per evitare intercettazioni e accessi non autorizzati. L’azienda opera nel quadro delle severe normative svizzere sulla privacy, elemento che aggiunge un livello di tutela in più per i dati sensibili.

La piattaforma integra funzioni pensate per chi desidera ordine e flessibilità. La sincronizzazione intelligente consente di accedere ai contenuti da qualunque dispositivo, con possibilità di consultare file anche senza connessione.

Non ci sono limiti di upload, così foto, video e documenti molto pesanti non rappresentano un problema. pCloud conserva inoltre i file eliminati fino a 30 giorni e permette di ripristinare versioni precedenti di un documento modificato.

Le opzioni di condivisione includono link pubblici, accessi protetti da password e cartelle condivise per collaborare in modo rapido. A disposizione degli utenti c’è anche un player audio e video che trasforma il cloud in una libreria personale sempre disponibile.

Tra gli strumenti aggiuntivi rientra il backup automatico da piattaforme esterne come Google Drive, Dropbox, OneDrive, Facebook e Google Foto, così tutto il materiale digitale confluisce in uno spazio unico e sicuro.

Per approfittare delle promozioni attive in questo momento basta andare sul sito di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 dic 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
11 dic 2025
