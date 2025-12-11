Con pCloud archiviazione a vita e sicurezza avanzata in sconto fino a 700€

Chi cerca uno spazio cloud per sempre trova nella nuova promozione pCloud una delle offerte più convenienti del momento. I piani Lifetime, oggi in forte sconto, consentono di acquistare una quota di archiviazione valida per sempre, senza alcun abbonamento.

Le opzioni arrivano fino a 10 TB, una soluzione ideale per chi lavora con grandi quantità di file o per chi rimane spesso a corto di memoria su smartphone, tablet o computer. Andiamo scoprire meglio le caratteristiche di pCloud.

Perché pCloud è uno dei migliori servizi di cloud storage

pCloud basa la propria infrastruttura su un sistema di protezione avanzato. I file vengono protetti con una crittografia AES 256-bit, mentre ogni trasferimento utilizza protocolli TLS/SSL per evitare intercettazioni e accessi non autorizzati. L’azienda opera nel quadro delle severe normative svizzere sulla privacy, elemento che aggiunge un livello di tutela in più per i dati sensibili.

La piattaforma integra funzioni pensate per chi desidera ordine e flessibilità. La sincronizzazione intelligente consente di accedere ai contenuti da qualunque dispositivo, con possibilità di consultare file anche senza connessione.

Non ci sono limiti di upload, così foto, video e documenti molto pesanti non rappresentano un problema. pCloud conserva inoltre i file eliminati fino a 30 giorni e permette di ripristinare versioni precedenti di un documento modificato.

Le opzioni di condivisione includono link pubblici, accessi protetti da password e cartelle condivise per collaborare in modo rapido. A disposizione degli utenti c’è anche un player audio e video che trasforma il cloud in una libreria personale sempre disponibile.

Tra gli strumenti aggiuntivi rientra il backup automatico da piattaforme esterne come Google Drive, Dropbox, OneDrive, Facebook e Google Foto, così tutto il materiale digitale confluisce in uno spazio unico e sicuro.

Per approfittare delle promozioni attive in questo momento basta andare sul sito di pCloud.