Con pCloud conservi foto, video e dati con cloud sicuro, al 65% di sconto

Se cerchi una soluzione sicura per conservare foto, video e dati importanti, pCloud è la risposta perfetta. Con i suoi piani di cloud storage a vita, questo servizio svizzero offre una protezione avanzata per tutti i tuoi file, con la possibilità di ottenere fino a 10 TB di spazio, un’offerta decisamente più vantaggiosa rispetto ai tradizionali servizi di archiviazione.

La promozione in corso consente un notevole risparmio, con sconti fino al 65% sui piani per tutta la famiglia (massimo cinque utenti), ma solo per un periodo limitato.

Cosa rende pCloud speciale

Scegliere pCloud significa affidarsi a un cloud storage che garantisce un’elevata sicurezza, in quanto situato in Svizzera, paese con alcune delle leggi sulla privacy più severe in Europa. Grazie alla crittografia di livello superiore, i tuoi dati sono sempre protetti da occhi indiscreti. Inoltre, la sua interfaccia user-friendly lo rende adatto a tutti, anche per chi non ha esperienza in ambito tecnologico.

In questi giorni, approfittando dell’offerta, puoi ottenere spazio di archiviazione fino a 10TB a un prezzo che non troverai facilmente altrove. Con pCloud, puoi scegliere tra diverse opzioni, come il piano Family da 2TB a soli 399€ invece di 1119€, oppure optare per i piani più capienti da 5TB a 599€ o 10TB a 1.049€, sempre con pagamento unico e senza abbonamenti ricorrenti.

Uno dei maggiori vantaggi di pCloud è che, a differenza dei tradizionali servizi cloud che offrono spazio limitato, potrai godere di una capienza eccezionale e della possibilità di mantenere i tuoi file al sicuro per sempre, grazie ai piani a vita. Inoltre, con l’offerta attuale, tutti i piani hanno inclusa la crittografia Encryption gratis.

Se desideri un servizio che unisce sicurezza, ampio spazio di archiviazione e una gestione semplice dei tuoi file, pCloud rappresenta la soluzione ideale. Per attivare il piano più adatto alle tue esigenze, vai sul sito ufficiale.