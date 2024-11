Con pCloud hai 5 TB, crittografia e password manager al 63% di sconto

pCloud, rinomato servizio di cloud storage con sede in Svizzera, celebra il Black Friday 2024 con promozioni eccezionali. In occasione del “venerdì nero”, l’azienda propone un bundle 3 in 1 veramente notevole: ad un costo di 599€ una tantum (paghi una volta e basta) puoi contare su 5 TB di spazio cloud, crittografia Encryption e password manager. Ma entriamo nel dettaglio.

Il bundle di pCloud è completo e conveniente

Conosciuto per la sua affidabilità e sicurezza, pCloud offre soluzioni di archiviazione dati accessibili da qualsiasi dispositivo, garantendo la massima protezione grazie alla rigorosa legislazione svizzera sulla privacy. Ecco cosa comprende il bundle esclusivo 3 in 1:

5 TB di spazio di archiviazione a vita : per conservare in sicurezza una vasta quantità di dati. Con 5 TB di spazio, il bundle offre una capacità straordinaria per archiviare file di ogni tipo, inclusi documenti, foto, video e backup. L’acquisto “a vita” significa che non ci saranno costi di rinnovo mensili o annuali, assicurando un investimento duraturo;

: per conservare in sicurezza una vasta quantità di dati. Con 5 TB di spazio, il bundle offre una capacità straordinaria per archiviare file di ogni tipo, inclusi documenti, foto, video e backup. L’acquisto “a vita” significa che non ci saranno costi di rinnovo mensili o annuali, assicurando un investimento duraturo; Servizio pCloud Encryption a vita : offre una crittografia avanzata per proteggere i file più sensibili. Questo servizio garantisce un livello superiore di protezione per i file più sensibili, utilizzando la crittografia lato client. I dati vengono codificati prima di essere caricati nel cloud, e solo l’utente ha accesso alla chiave di decrittazione, rendendo praticamente impossibile l’accesso non autorizzato;

: offre una crittografia avanzata per proteggere i file più sensibili. Questo servizio garantisce un livello superiore di protezione per i file più sensibili, utilizzando la crittografia lato client. I dati vengono codificati prima di essere caricati nel cloud, e solo l’utente ha accesso alla chiave di decrittazione, rendendo praticamente impossibile l’accesso non autorizzato; pCloud Pass Premium a vita: un gestore di password sicuro per mantenere al sicuro le credenziali di accesso. pCloud Pass utilizza tecnologie avanzate per mantenere al sicuro i dati di autenticazione, riducendo il rischio di violazioni e semplificando la gestione delle password.

Questo pacchetto è disponibile al prezzo speciale di 599€, con uno sconto del 62% rispetto al valore totale dei singoli servizi. L’offerta è valida fino al 30 novembre 2024 e rappresenta un’opportunità unica per assicurarsi soluzioni di archiviazione sicure e convenienti.

Per maggiori dettagli e per approfittare delle promozioni, è possibile visitare il sito ufficiale di pCloud.