Con pCloud ottieni fino a 10 TB di spazio cloud senza alcun abbonamento

Se stai cercando una soluzione affidabile per archiviare i tuoi file online all’interno di un cloud storage, senza doverti preoccupare di abbonamenti ricorrenti, pCloud è la piattaforma giusta: con un unico pagamento, puoi ottenere spazio di archiviazione per sempre, senza costi aggiuntivi o nascosti.

Tutto questo è possibile grazie ai piani a vita pCloud, che puoi trovare in offerta a prezzi davvero convenienti: si parte da 199 euro per quello che offre 500 GB di spazio di archiviazione cloud.

Tutti i vantaggi di un piano a vita

Sono tre i piani proposti da pCloud:

Premium 500 GB – Disponibile a 199 euro invece di 299 euro

– Disponibile a 199 euro invece di 299 euro Premium Plus 2 TB – Ora a 399 euro invece di 599 euro

– Ora a 399 euro invece di 599 euro Ultra 10 TB – In promozione a 1190 euro invece di 1890 euro

I prezzi indicati sono definitivi, quindi non ci sono costi nascosti o spese extra. Inoltre, se non sei sicuro al 100%, puoi usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati per 14 giorni.

Oltre alla convenienza dell’acquisto una tantum, con pCloud sei sicuro di acquistare anche una serie di funzionalità utilissime. Ad esempio, se lavori con altri o hai bisogno di condividere documenti, puoi creare link condivisibili, impostare richieste di file o invitare altri utenti nelle tue cartelle.

pCloud offre, inoltre, strumenti pratici per accedere e sincronizzare i tuoi file su più dispositivi. Puoi, ad esempio, caricare automaticamente le foto dal tuo smartphone, utilizzare il servizio come estensione del tuo HDD con pCloud Drive e accedere ai file offline quando necessario.

Se hai già file archiviati su altri servizi come Dropbox, Google Drive, OneDrive o Facebook, puoi eseguire un backup automatico su pCloud. Inoltre, il sistema conserva le versioni precedenti dei file, permettendoti di recuperare dati in caso di necessità.

Infine, pCloud garantisce un elevato livello di protezione: tutti i file sono criptati con 256-bit AES, trasferiti con protocollo TLS/SSL e conservati in cinque copie su server diversi. Per chi desidera una sicurezza ancora maggiore, è disponibile un’opzione di crittografia avanzata.

Vale la pena approfittare dell’offerta?

Se hai bisogno di spazio cloud e preferisci evitare abbonamenti mensili, questa promozione potrebbe essere un buon investimento, grazie alla possibilità di effettuare un pagamento unico per accedere, per sempre, al tuo spazio di archiviazione fino a 10 TB.

Acquista il piano pCloud di cui hai bisogno online, scegliendo tra uno dei tre tagli disponibili. Il pagamento è online, una tantum e sicuro grazie alla crittografia 256-bit SSL. Ricordiamo, inoltre, che l’offerta è disponibile solamente per un periodo limitato: vale la pena approfittarne, prima che scada e non sia più accessibile.