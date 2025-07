Con pCloud puoi dire addio agli abbonamenti e avere uno spazio tuo per sempre

Se usi spesso il computer per lavoro o per hobby, sai bene quanto velocemente si riempia la memoria: per avere spazio cloud per sempre, senza dover pagare ogni mese, la risposta si chiama pCloud.

Un servizio di archiviazione online che ti offre un’enorme quantità di spazio, sicuro e sempre accessibile – e il bello è che lo paghi una sola volta nella vita.

Niente abbonamenti, solo libertà

Molti servizi cloud ti chiedono un abbonamento mensile o annuale. Ma se smetti di pagare, addio ai tuoi file. Con pCloud invece è diverso: scegli lo spazio che ti serve, lo acquisti con un solo pagamento e lo usi per sempre. Senza scadenze, senza rinnovi, senza brutte sorprese. Puoi scegliere tra tre piani:

500 GB a 199€ una tantum

2 TB a 399€ una tantum

10 TB (sì, diecimila gigabyte!) a 1190€, sempre una sola volta

Una spesa unica che ti libera per sempre dalle noie degli abbonamenti. Hai iniziato con un piano piccolo e ti serve più spazio? Nessun problema. pCloud ti permette di fare l’upgrade in qualunque momento. E la cosa interessante è che non perdi mai lo spazio che avevi già acquistato: si somma al nuovo. Per esempio, se avevi 500 GB e passi a 2 TB, ti ritrovi con 2,5 TB totali. Una bella differenza! Ecco perchè scegliere pCloud:

I tuoi file sono sempre al sicuro e protetti

Puoi accedere da smartphone, tablet o computer, ovunque ti trovi

È perfetto per lavorare in mobilità, condividere file e fare backup automatici

L’interfaccia è facile da usare anche per chi non è esperto

E soprattutto: lo paghi una volta sola, ma lo usi per tutta la vita

pCloud ti permette di mettere tutto ciò che conta davvero al sicuro, senza ansie e senza spese ricorrenti. Provalo oggi stesso.