Con POS Easy Axerve non paghi le commissioni, scopri come

Se sei un esercente o un libero professionista, sai benissimo che hai l’obbligo di accettare i pagamenti tramite carta o e-payment se i tuoi clienti ne fanno esplicita richiesta. Se non vuoi pagare più le commissioni, abbiamo la soluzione per te: Smart POS Easy Axerve.

Si tratta di un terminale che è stato pensato per l’accettazione di pagamenti sia in negozio che in mobilità grazie alla connessione 4G e Wi-Fi.

Dovrai soltanto pagare un canone mensile e basta. Non ci sono costi nascosti e nessuna brutta sorpresa.

Per accettare i pagamenti in mobilità hai a disposizione una SIM dati gratuita, che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore. Tutto il traffico dati è compreso nel canone.

Non sei neanche costretto a cambiare banca, poiché le somme delle transazioni in entrata ti verranno accreditate su un conto corrente di tua scelta entro il giorno lavorativo successivo all’incasso.

Smart POS Easy: il terminale Axerve privo di commissioni

Per non pagare commissioni, devi quindi optare per Smart POS Easy di Axerve. Stiamo parlando di un dispositivo molto compatto, elegante e moderno.

Di dimensioni relativamente piccole (17,5 x 8,2 x 6,2) e dal peso di 419 grammi, con questo POS puoi stampare lo scontrino e gestire le operazioni di accettazione tramite il sistema operativo Android.

Hai due soluzioni di canone mensile che vanno in base al tuo incasso annuo:

Smart POS Easy con canone a 17 euro al mese + IVA per incassi fino a 10.000 euro;

per incassi fino a 10.000 euro; Smart POS Easy con canone a 22 euro al mese + IVA per incassi fino a 30.000 euro.

Puoi controllare tutte le transazioni direttamente dalla dashboard myStore. La sua interfaccia è molto intuitiva e semplice e ti consente di aggiornare in tempo reale i pagamenti che hai incassato.

Sempre con la dashboard puoi visualizzare e scaricare le fatture, ma anche integrare altri prodotti del fornitore, come il Cashin e il Pay by Link.

Insomma, una soluzione di pagamento veramente eccezionale che ti costa poco. Per maggiori informazioni puoi consultare la pagina ufficiale del POS.

