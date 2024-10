Con POS Easy canone zero, commissioni 1% e cashback del 50%

POS Easy è la scelta ideale per gli esercenti che cercano una soluzione di pagamento economica e semplice da gestire. Pensato per chi desidera abbattere i costi e migliorare la propria operatività, offre vantaggi come zero canone fisso e una commissione conveniente dell’1% per transazione. Inoltre, l’offerta attiva in questo momento prevede un interessante cashback del 50% su ogni commissione, rendendolo ancora più accessibile e vantaggioso.

Cosa offre POS Easy

Con POS Easy innanzitutto non devi preoccuparti di un canone mensile. Questa caratteristica riduce i costi fissi, rendendolo una soluzione conveniente per chi cerca flessibilità e risparmio. Dopodiché, grazie a una commissione dell’1% su ogni transazione, POS Easy permette di gestire i pagamenti a un costo ridotto rispetto ad altre soluzioni. È un vantaggio per le attività con alto volume di transazioni che desiderano mantenere le spese sotto controllo.

Inoltre, Attivando POS Easy di Axerve ora, si può usufruire di un cashback del 50% su ogni commissione, un’ulteriore opportunità di risparmio per gli esercenti che scelgono questa soluzione. In pratica un rimborso della metà delle commissioni previste per ogni acquisto.

E poi c’è il terminale, che è un dispositivo davvero notevole, dal momento che ha caratteristiche come:

stile dal design moderno ed elegante;

ed elegante; peso solo di 390 grammi , per una maneggevolezza fantastica;

, per una maneggevolezza fantastica; connettività WiFi e 4G con SIM inclusa;

e con SIM inclusa; stampa dello scontrino ;

; sistema operativo Android.

Dunque, tantissimi vantaggi a cui si aggiungono accredito su qualsiasi conto corrente, SIM 4G con traffico dati incluso, supporto tecnico 7 giorni su 7 e nessun vincolo di permanenza.

Vai sul sito di Axerve per richiederlo!