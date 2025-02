Con POS Easy di Axerve ottieni il 50% di cashback sulle commissioni

Accettare pagamenti elettronici diventa ancora più conveniente con POS Easy di Axerve. Grazie all’offerta attuale, puoi ottenere il 50% di cashback sulle commissioni, riducendo ulteriormente i costi di gestione.

Basta richiedere il servizio sul sito di Axerve entro il 30 aprile 2025 per beneficiare del rimborso sulle commissioni applicate. Ma scopriamo meglio le caratteristiche di POS Easy di Axerve.

Riduci i costi di gestione con il cashback del 50% di Easy POS di Axerve

POS Easy di Axerve offre una soluzione trasparente e conveniente per i pagamenti digitali:

Commissioni fisse all’1% , semplici e senza sorprese;

, semplici e senza sorprese; Terminale di ultima generazione PAX A920 Pro , disponibile a 100€ + IVA ;

, disponibile a ; Imposta di bollo di 16€ per l’attivazione del servizio;

per l’attivazione del servizio; POS Android PAX A920 Pro che combina un design elegante con prestazioni avanzate. Leggero e compatto, garantisce connessione Wi-Fi e 4G (SIM inclusa), stampa dello scontrino integrata e un’interfaccia intuitiva basata su Android.

I vantaggi di questo POS sono molti altri, compresi l’accredito su qualsiasi conto corrente, SIM multi operatore inclusa, nessun vincolo di permanenza, garanzia sul prodotto acquistato di 12 mesi e un team di assistenza dedicato.

Inoltre, la gestione delle tue finanze con Easy POS di Axerve è semplificata grazie alla dashboard myStore, con cui avrai sempre il pieno controllo del tuo business. Grazie a questa piattaforma, potrai monitorare in tempo reale le transazioni effettuate, gestire i pagamenti e visualizzare gli incassi, scaricare e controllare le fatture con facilità.

Richiedendo POS Easy di Axerve entro il 30 aprile 2025, puoi ottenere il 50% di cashback sulle commissioni e ridurre ulteriormente i costi per il tuo business. Una soluzione innovativa, efficiente e dal design moderno per accettare pagamenti in modo semplice e sicuro: vai sul sito di Axerve e inizia a sfruttarne tutti i vantaggi.