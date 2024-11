Con POS Easy ottieni il rimborso del 50% sulle commissioni

Axerve, primo hub dei pagamenti in Italia online e in negozio, ha lanciato l’offerta POS Easy a commissioni, con commissioni fisse all’1%. Nell’ambito della promo per il Black Friday, richiedendolo entro il 29 novembre si può ottenere il rimborso delle commissioni tramite cashback pari al 50%.

Il terminale in vendita all’interno dell’offerta POS Easy a commissioni di Axerve è il POS Android PAX A920 Pro, con connettività 4G, stampa dello scontrino e un peso inferiore ai 400 grammi. Tra i vantaggi più significativi si annoverano l’accredito su qualsiasi conto corrente, l’assistenza tecnica sette giorni su sette e nessun vincolo di permanenza.

La richiesta di POS Easy può essere presentata tramite questa pagina del sito ufficiale Axerve.

Come ottenere il rimborso del 50% sulle commissioni con POS Easy di Axerve

L’iniziativa riguardante il cashback sulle commissioni pari al 50% richiede l’attivazione dell’offerta POS Easy a commissioni entro il 29 novembre, giorno in cui ricade il Black Friday 2024. La promozione di Axerve prevede il rimborso delle commissioni relative alle transazioni effettuate con il POS fino al 31 dicembre di quest’anno.

Il rimborso sarà poi erogato da Fabrick, attraverso un bonifico mensile posticipato per ogni mese di validità dell’iniziativa. I soldi verranno versati sul conto del titolare di POS Easy, come indicato in fase di registrazione.

Sempre per quanto riguarda il cashback sulle commissioni, il regolamento dell’iniziativa chiarisce che sono esclusi dalla promozione i rimborsi di importi inferiori a 2 euro. Inoltre, l’importo massimo che Fabrick può rimborsare ogni mese è pari a 40 euro.

Tutti i dettagli dell’iniziativa POS Easy a commissioni sono consultabili su questa pagina del sito Axerve.