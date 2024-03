Con Prima l'assistenza stradale è inclusa nella polizza. Provala ora!

Cerchi un’assicurazione completa per il tuo veicolo? Prima ti include anche l’assistenza stradale e molto altro! Scegli il piano che fa per te e risparmia grazie a sconti che puoi ottenere al rinnovo o se porti un amico ad aprire l’assicurazione. Ma scopriamo tutto dettagliatamente!

Prima: un’assicurazione completa sia per i veicoli che per la casa

Con Prima puoi personalizzare le polizze per assicurare casa, auto e moto! Inoltre ti permette anche di gestire tutto e in maniera molto semplice direttamente dal tuo smartphone, con un’app disponibile per dispositivi Android e iOS.

Puoi trovare facilmente il piano che fa per te. La compagnia ti consente di coprire sia i tuoi mezzi che la casa, insieme agli oggetti e i danni che possono essere causati da eventi atmosferici o altri episodi.

Tutti i prezzi dei piani assicurativi di Prima sono in chiaro e offrono vantaggi esclusivi ai titolari, come per esempio la possibilità di pagare a rate mensili, senza finanziamento, la polizza annuale sia con carta di pagamento che anche con PayPal.

Ma non finisce qui, perché la compagnia premia i suoi clienti al rinnovo con sconti esclusivi: puoi accumulare un totale di 200€ di sconto sul rinnovo su auto e autocarri e fino a 150€ per moto e ciclomotori.

L’assistenza è sempre disponibile ad aiutarti per qualsiasi tipo di necessità. Puoi contattarli via telefono o email per qualsiasi richiesta.

I piani assicurativi di Prima per quanto riguarda i mezzi, ti permettono di assicurare auto e moto con diversi servizi inclusi, tra cui copertura per gli infortuni al conducente, assistenza stradale, danni da atti vandalici ed eventi atmosferici, rottura dei cristalli e assicurazione kasko completa.

Se invece vuoi assicurare anche la casa, puoi proteggerti da eventi come furti, anche di oggetti di valore, incendi, scoppi, danni derivati da eventi atmosferici anche ai mobili e agli oggetti di arredamento, infortuni ai membri della famiglia, coprendo anche piccoli mezzi come monopattini e biciclette.

Non ti resta che selezionare il tuo piano con Prima e beneficiare dei vantaggi!