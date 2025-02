Con PrivateVPN puoi accedere anche ai siti web censurati

Se viaggi spesso ti sarà capitato di avere problemi ad accedere normalmente a piattaforme streaming o siti web che sei abituato ad utilizzare in Italia. Una cosa che può capitare specie nei paesi in cui la censura è più forte, mentre per lo streaming per ragioni di copyright è probabile che molte app siano bloccate o semplicemente ti permettano di accedere ai cataloghi locali. Per risolvere allora devi usare una VPN come PrivateVPN, oggi in offerta con l’85% di sconto sul piano annuale con ben 24 mesi extra gratuiti.

PrivateVPN: naviga senza limiti e proteggi la tua privacy

Grazie a questo servizio VPN potrai facilmente sbloccare piattaforme e app come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molte altre, con la possibilità di accedere non solo ai cataloghi italiani quando sei all’estero, ma anche a quelli stranieri scegliendo uno dei tanti server di questo servizio.

Un accesso illimitato che è accompagnato da una connessione sicura con crittografia di livello militare che protegge le tue informazioni e i tuoi dati di navigazione da hacker, governi e occhi indiscreti. Il tutto con velocità di connessione elevatissime, senza buffering o rallentamenti, così da poter guardare film e serie senza interruzioni. Ma non solo: potrai tranquillamente navigare, giocare e lavorare.

PrivateVPN è il miglior alleato per navigare in maniera libera e sicura: scoprilo con l’85% di sconto e 24 mesi extra gratuiti sul piano annuale.