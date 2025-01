Con questa Smart TV Hisense da 55" hai il cinema in sala (sotto i 400€)

Godersi la televisione e le proprie serie TV e film preferiti come al cinema è un gioco da ragazzi. Scegli un televisore che sia alla portata del compito, se non sai quale modello acquistare prendi in considerazione Hisense TV 55″ 4K Ultra HD 55A6N. Per nulla scontato e con una serie di caratteristiche e funzioni che non ti fanno scendere a compromessi. Lo acquisti su Amazon a prezzo imbattibile, appena 379€ con uno sconto del 16% che rende la spesa più dolce. Cosa aspetti? Se vuoi paghi anche in 5 rate senza interessi, aggiungilo subito al carrello.

Hisense TV 55″ 4K Ultra HD 55A6N, il televisore che stupisce sempre

Ha un design moderno con struttura sottile, bordi che scompaiono alla vista e una risoluzione avanzata. Puoi decidere di appoggiarlo sul mobile oppure di fissarlo al muro con gli attacchi VESA integrati. La smart TV Hisense TV 55″ 4K Ultra HD 55A6N è un piccolo gioiello che nel salotto di casa rende ogni visione degna del cinema. Infatti ha una serie di caratteristiche al suo interno che rendono la fruizione un gioco da ragazzi.

A partire dal pannello LED da 55 pollici, la qualità è stata curata nei minimi particolari. La risoluzione, come avrai intuito, è 4K Ultra HD e poi è arricchita da HDR 10+ e dal Dolby Vision per dettagli che vengono ritratti alla perfezione e una gamma cromatica realistica.

Il sistema operativo integrato è VIDAA che presenta tutte le applicazioni per lo streaming e a cui puoi accedere con un solo click grazie al telecomando che ti viene fornito. Giunge in tuo aiuto anche Amazon Alexa integrata con un semplice tocco sul tasto dedicato.

Il televisore, infine, supporta lo standard DVB-T2 e Lativtù per non dover effettuare secondi acquisti.

Per appena 379€ su Amazon, il magnifico Hisense TV 55″ 4K Ultra HD 55A6N è quello giusto da mettere in casa. Collegati e approfitta al volo dello sconto del 16% per concludere un affare.

Con Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.