Con queste cuffie Gaming Trust VINCI ogni partita, occasione –55%

Trust Gaming GXT 488: molto più che semplici cuffie da gioco

Le periferiche di Trust offrono da sempre uno standard di qualità elevato e queste cuffie non sono da meno. Innanzitutto, grazie al padiglione Over-Ear, ti garantiscono un livello di immersione davvero spaziale. Puoi ascoltare la tua musica preferita e giocare ai tuoi videogames eliminando qualsiasi distrazione proveniente dall’esterno.

I driver da 50mm ed i bassi potenti offrono un suono estremamente nitido, cosi che nella prossima partita online sarai in grado di tracciare con precisione da dove provengono i passi dei nemici. Il microfono integrato è di ottima fattura ed è anche ripiegabile e con archetto regolabile. I tuoi amici o compagni di gioco saranno in grado di ascoltare la tua voce in maniera cristallina, senza quei soliti rumori di sottofondo, eco o addirittura rumori gracchianti e voce robotica.

Grazie al jack audio da 3.5mm le colleghi dove vuoi e sono subito pronte all’uso, cosi non dovrai perdere tempo a capire come farle funzionare. Inoltre sul cavo è presente un piccolo telecomando con il quale puoi gestirle facilmente, regolando il volume oppure mutando il microfono con un solo click. Insomma, cosa aspetti?

