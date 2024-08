Con questo codice sconto il tuo hosting WordPress ti costa il 60% in meno

Ci siamo: l’opportunità che stavi aspettando è finalmente arrivata. Grazie a un codice sconto esclusivo, il tuo hosting WordPress ti costerà il 60% in meno. Tutto questo non viene da un brand qualunque, ma da Aruba, leader indiscusso nei servizi di web hosting. La loro ultima offerta sui piani Hosting WordPress Gestito ti permette di avere un hosting di alta qualità al prezzo di listino di 79 + IVA all’anno. Se, però, inserisci il codice ESTATE2024, pagherai il 60% in meno.

Vantaggi del codice sconto di Aruba

Questo piano di Aruba non si limita a essere economico. Grazie alla cache dinamica HiSpeed, il tuo sito web sarà un fulmine di guerra, con un TTFB (time to first byte) inferiore a 0,2 secondi, a fronte della media di quasi 1 secondo. In parole povere, il tuo sito sarà talmente veloce che i tuoi visitatori non avranno neanche il tempo di sbadigliare.

In aggiunta, il plugin Aruba WordPress Migration Tool ti permette di trasferire tutti i tuoi dati, contenuti, pagine e database dal vecchio hosting senza neanche bisogno di leggere un manuale di 300 pagine. Un paio di click e il gioco è fatto.

Quanto è utile sapere che gli aggiornamenti automatici saranno gestiti interamente da Aruba? Praticamente la mamma che fa tutti i compiti al posto tuo. Puoi anche dimenticarti di aggiornare manualmente WordPress, perché Aruba si occupa di tutto per te.

Attualmente, puoi avere tutto questo pacchetto di meraviglie ad un prezzo irripetibile di 79 euro per il primo anno. Però, come detto in precedenza, inserendo il codice sconto ESTATE2024, otterrai lo sconto del 60%. Ci stai ancora riflettendo? Clicca sul box qui sotto e usalo subito per creare il tuo sito web da vero professionista.