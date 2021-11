Con questo HUb hai tutta la connettività possibile, ad un prezzo stracciato

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un HUB USB Type-C dal rapporto qualità/prezzo incredibile. Si tratta del Fakeme HUB USB-C 8 in 1, che raccoglie ogni tipo di connettività, in un formato estremamente compatto, ben realizzato e dal costo conveniente. Oggi Amazon propone un coupon del 30% che, come sempre, è su un numero di pezzi limitati, per cui non possiamo garantirne la disponibilità nel momento in cui leggerai l’articolo.

HUB USB-C Fakeme 8 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, con una scocca realizzata completamente in lega di alluminio. Questo dona robustezza all’HUB e agevola la dissipazione del calore, indispensabile in questo caso. La ragione è il supporto al Power Delivery che consente di ricaricare il computer direttamente dall’HUB. È sufficiente collegare l’alimentatore alla porta USB Type-C con una capacità massima di 100W, lasciando così tutte le altre porte del PC libere. Non manca un’uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor, in mirroring o in estensione, con una risoluzione massima di 4K. Si tratta di una soluzione molto comoda soprattutto per l’utilizzo professionale, poiché concede un’area di lavoro nettamente più ampia.

Per quanto riguarda le porte USB Type-A, queste sono tre, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Una soluzione ideale per connettere ulteriori periferiche, mantenendo a propria disposizione il bandwidth da 5Gbps per effettuare backup o spostare velocemente file tra HDD/SSD esterni e computer. Presente un pratico lettore per schede TF in grado di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente. Una feature decisamente apprezzati da fotografi e videografi che utilizzano quotidianamente questo tipo di supporti. La ciliegina sulla torta è senza dubbio la porta RJ45 Gigabit LAN, sempre più difficile da trovare soprattutto sui laptop più sottili. Questa consente di collegare il PC alla rete tramite cavo ethernet ottenendo la massima stabilità e velocità offerta dalla linea.

Grazie ad uno sconto del 30% tramite coupon dalla pagina, l’HUB Fakeme 8 in 1 può essere acquistato su Amazon a soli 24,49 euro per un risparmio di oltre 10 euro sul prezzo di listino.