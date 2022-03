Con questo multicavo ricarichi 3 dispositivi in 1 mossa (5€)

Finalmente puoi caricare i tuoi dispositivi all’unisono senza più scendere a compromessi se ti porti a casa questo dispositivo intelligentissimo che rende la tua vita una passeggiata. Ti sto parlando proprio di un multicavo di ricarica che nonostante ciò che tu possa pensare, non ti fa perdere tempo ma anzi dimezza le tempistiche in una sola mossa.

Ora che è in promozione su Amazon hai l’occasione di provarlo una volta per tutte spendendo appena €5,94 se ti colleghi in una sola mossa sulla pagina ufficiale.

Le spedizioni non sono qualcosa di cui devi preoccuparti visto e considerato che con un abbonamento Prime attivo sul tuo account, ricevi il pacco a casa senza costi aggiuntivi e in pochissimo tempo.

Multicavo di ricarica che ti sorprende fin dal primo utilizzo: fallo tuo

Da utilizzare è letteralmente una passeggiata perché ti basta connetterlo a un alimentatore o a una porta USB per iniziare a sfruttarlo al 100%.

In modo particolare, ti mette a disposizione un cavo lungo più di un metro e rivestito in nylon intrecciato grazie al quale non solo viene reso indistruttibile ma anche comodissimo. Dalla parte opposta al connettore USB trovi tre risorse a tua disposizione. In modo particolare, puoi collegare un dispositivo con porta Type C, un dispositivo con porta lightning e un dispositivo con porta micro USB.

Non porti limiti perché la ricarica rapida è completamente supportata laddove è possibile. Inoltre sei tu che decidi c’è utilizzare tutti e tre i connettori insieme o anche in modalità singola.

Ti faccio sapere, infine, che questo dispositivo è compatibile con qualunque marchio e con qualunque dispositivo tu abbia casa.

Non pensarci neanche un secondo in più e acquista subito questo multicavo di ricarica su Amazon in promozione al 15%, bastano €5,94 per farlo diventare tuo con un solo click. Le spedizioni grazie ai servizi Prime, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.