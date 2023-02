Con Revolut 3 mesi gratis di Premium e pagoPA a disposizione

Da qualche tempo Revolut ha introdotto la funzione PagoPA per il pagamento di bollette e tasse senza commissioni. In altre parole, è gratuita per sempre. C’è anche la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di Premium.

È un vantaggio veramente notevole, che si aggiunge anche agli altri già a disposizione. Come funziona?

Basta selezionare la funzione Pay Bills With PagoPA, scansionare il codice QR presente sulla bolletta oppure inserire manualmente il codice di pagamento.

L’ammontare della somma da pagare viene poi detratta direttamente dal conto Revolut e accreditata al destinatario, che potrebbe essere la Regione, il Comune o l’Agenzia delle Entrate.

Gli altri vantaggi e…3 mesi gratis di Premium

Da quando è nato, l’obiettivo di Revolut è sempre stato quello di facilitare e velocizzare i pagamenti, come per la funzione PagoPA.

Gli altri vantaggi di Revolut sono i seguenti:

Carta virtuale : è una carta monouso da usare per gli acquisti online.

: è una carta monouso da usare per gli acquisti online. Sicurezza : notifiche istantanee e blocco in-app della carta per tenere tutto sotto controllo.

: notifiche istantanee e blocco in-app della carta per tenere tutto sotto controllo. Salvadanai : con questa funzione si può risparmiare in modo intelligente e si possono prelevare i fondi in qualsiasi momento.

: con questa funzione si può risparmiare in modo intelligente e si possono prelevare i fondi in qualsiasi momento. Portafogli : consente di pianificare e organizzare tutte le spese, pagando in modo automatico e senza pensieri.

: consente di pianificare e organizzare tutte le spese, pagando in modo automatico e senza pensieri. Prodotti : è presente una sezione che consente l’acquisto di oro, argento e metalli preziosi partendo da 1 euro.

: è presente una sezione che consente l’acquisto di oro, argento e metalli preziosi partendo da 1 euro. Pagamenti di gruppo : si possono dividere le spese o saldare i conti o le fatture tra amici.

: si possono dividere le spese o saldare i conti o le fatture tra amici. Invia e ricevi : si possono inviare e ricevere in modo rapido senza pagare commissioni oltre 30 valute da ogni parte del mondo a un tasso di cambio interbancario oppure direttamente in valuta locale gratuitamente e in modo istantaneo.

: si possono inviare e ricevere in modo rapido senza pagare commissioni oltre 30 valute da ogni parte del mondo a un tasso di cambio interbancario oppure direttamente in valuta locale gratuitamente e in modo istantaneo. Abbonamenti: con Revolut si possono gestire tutti quelli attualmente in uso ottenendo la completa visibilità dei pagamenti e ricevendo notifiche istantanee nel momento in cui si verificano cambiamenti.

Inoltre, entrando in questa pagina per effettuare la registrazione, si possono ottenere 3 mesi gratis di Premium.

Questo conto ha un costo mensile di 7,99 euro, ma con questa promo è possibile provarlo e decidere poi di restare oppure di rinunciare liberamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.