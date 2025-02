Con Revolut Business hai il conto adatto per le tue esigenze aziendali

Revolut Business è la piattaforma all-in-one pensata per gestire pagamenti globali, conti multivaluta e ottimizzare le spese della tua attività. Puoi aprire il tuo conto direttamente online e, se lo fai entro il 30 giugno 2025, ricevere un mese di piano a pagamento in modo totalmente gratuito.

Perché Revolut Business è la piattaforma adatta per la tua azienda

Ti basterà aprire il conto per scoprire subito i suoi numerosi vantaggi. Avrai accesso infatti a carte fisiche e virtuali, da usare tu insieme al tuo team, e inviare bonifici internazionali con una facilità strepitosa: allo stesso modo potrai ricevere pagamenti con IBAN o coordinate SWIFT/BIC per essere sicuri che ogni transazione avvenga senza intoppi.

Avrai anche la possibilità di cambiare oltre 25 valute al tasso interbancario, così da poter approfittare dei migliori tassi di mercato sul momento.

Potrai scegliere tra differenti piani a seconda delle tue esigenze: il piano Basic è pensato per chi è appena partito o ha bisogno solo delle funzioni essenziali. Per strumenti per gestire le spese in modo più organizzato c’è invece il piano Grow.

Ancora, il piano Scale, pensato per le aziende in espansione, offre soglie più alte e strumenti avanzate per lavorare anche a livello globale. Infine, puoi anche richiedere un piano Enterprise personalizzato su misura per esigenze ancora più specifiche.

Il conto Revolut Business può essere richiesto direttamente online: aprilo entro il 30 giugno 2025 per ricevere gratis un mese di un piano a pagamento e provarne così tutte le funzioni.