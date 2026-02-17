 Con Saily hai internet in 200 paesi senza cambiare SIM: addio al roaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con Saily hai internet in 200 paesi senza cambiare SIM: addio al roaming

Basta cercare il WiFi in aeroporto: scopri i vantaggi di Saily.
Con Saily hai internet in 200 paesi senza cambiare SIM: addio al roaming
Telecomunicazioni
Basta cercare il WiFi in aeroporto: scopri i vantaggi di Saily.

Saily è la piattaforma definitiva per chi viaggia all’estero: che sia una volta o più frequentemente (beato te!), in questo modo avrai una eSIM pronta a darti internet in oltre 200 paesi in tutto il mondo, con tariffe chiare e vantaggiose ancora prima di partire e dicendo finalmente addio alla necessità di affidarti a reti WiFi pubbliche o all’acquisto di SIM locali. E il bello è che non devi fare niente: avviene tutto via software, per iniziare ti basta scaricare l’app.

Scarica Saily

Saily, a differenza di altri servizi che costringono a installare una nuova eSIM digitale per ogni viaggio, utilizza una tecnologia unificata. Configuri e installi la tua eSIM una volta sola e poi vale per qualsiasi paese: ti basterà infatti aggiungere le destinazioni tramite l’app solo quando ti servono e senza dover configurare nuovamente tutto.

Il piano dati si attiva automaticamente non appena la rete rileva che sei arrivato a destinazione, per questo è importante configurarlo prima di partire. Appena l’aereo tocca terra, insomma, sei subito online ovunque ti trovi. Sì, perché Saily offre una copertura globale che tocca più di 200 destinazioni: dalle Americhe all’Asia fino all’Oceania e ovviamente Africa e Europa. Potrai scegliere pacchetti su misura: da 1 GB per le emergenze fino a Giga Illimitati se sei un nomade digitale e lavori in mobilità. Una notifica ti avviserà sempre quando avrai consumato l’80% del tuo traffico.

Scarica Saily

E se qualcosa non funziona, il servizio clienti è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via chat e pronto a risolvere ogni problema di configurazione in tempo reale a qualsiasi fuso orario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Innamorati di Kena: per te 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6€

Innamorati di Kena: per te 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6€
Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming

Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming
Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB

Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB
Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026

Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026
Innamorati di Kena: per te 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6€

Innamorati di Kena: per te 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS a meno di 6€
Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming

Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming
Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB

Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB
Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026

Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
17 feb 2026
Link copiato negli appunti