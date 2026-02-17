Con Saily hai internet in 200 paesi senza cambiare SIM: addio al roaming

Saily è la piattaforma definitiva per chi viaggia all’estero: che sia una volta o più frequentemente (beato te!), in questo modo avrai una eSIM pronta a darti internet in oltre 200 paesi in tutto il mondo, con tariffe chiare e vantaggiose ancora prima di partire e dicendo finalmente addio alla necessità di affidarti a reti WiFi pubbliche o all’acquisto di SIM locali. E il bello è che non devi fare niente: avviene tutto via software, per iniziare ti basta scaricare l’app.

Saily, a differenza di altri servizi che costringono a installare una nuova eSIM digitale per ogni viaggio, utilizza una tecnologia unificata. Configuri e installi la tua eSIM una volta sola e poi vale per qualsiasi paese: ti basterà infatti aggiungere le destinazioni tramite l’app solo quando ti servono e senza dover configurare nuovamente tutto.

Il piano dati si attiva automaticamente non appena la rete rileva che sei arrivato a destinazione, per questo è importante configurarlo prima di partire. Appena l’aereo tocca terra, insomma, sei subito online ovunque ti trovi. Sì, perché Saily offre una copertura globale che tocca più di 200 destinazioni: dalle Americhe all’Asia fino all’Oceania e ovviamente Africa e Europa. Potrai scegliere pacchetti su misura: da 1 GB per le emergenze fino a Giga Illimitati se sei un nomade digitale e lavori in mobilità. Una notifica ti avviserà sempre quando avrai consumato l’80% del tuo traffico.

E se qualcosa non funziona, il servizio clienti è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via chat e pronto a risolvere ogni problema di configurazione in tempo reale a qualsiasi fuso orario.