Con Saily ricevi NordVPN in omaggio: eSIM e privacy in un solo pacchetto

Resta sempre online e connesso quando viaggi, grazie alle eSIM Saily che ti garantiscono una connessione immediata ovunque ti trovi nel mondo. La nuova promozione, poi, rende Saily ancora più conveniente: scegliendo un piano da 10 GB o più, otterrai NordVPN in regalo, per navigare in sicurezza anche all’estero. In più, optando per un voucher Saily, riceverai il 10% di credito extra.

Una sola eSIM per viaggiare lontano

Saily è presente in oltre 200 destinazioni, da quelle più popolari a quelle di nicchia. L’offerta parte da un prezzo molto accessibile: soltanto 2,99 dollari. L’eSIM di Saily si attiva automaticamente appena raggiungi la destinazione scelta. Basta configurarla tramite app prima di partire e in pochi tocchi sei già pronto.

Tra gli altri vantaggi, segnaliamo l’assistenza clienti sempre disponibile 24/7 e un servizio di notifica che ti avvisa al superamento dell’80% dei dati disponibili. Il grande vantaggio di Saily è che basta una sola eSIM per tutte le destinazioni che vuoi: sarà l’utente ad aggiungere nuovi piani direttamente in app, senza che sia necessario installare più schede virtuali e riducendo a zero il rischio di rimanere offline.

Per attivare un piano Saily basta selezionare la propria destinazione, scaricare l’app e procedere con l’installazione guidata. La configurazione richiede solo alcuni secondi, ma assicurati di avere uno smartphone compatibile con la tecnologia eSIM. Oggi hai due opportunità in più per risparmiare: scegliendo un piano da 10 GB o più ricevi NordVPN senza costi aggiuntivi, mentre acquistando un voucher Saily riceverai crediti extra per il 10%.