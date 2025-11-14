Con Saily viaggiare connessi è una realtà: 5% di sconto sulla tua prima eSIM

Se anche tu ami restare connesso quando sei in viaggio, una soluzione per risparmiare sui costi di roaming esiste: parliamo delle eSIM, come SIM fisiche ma virtuali che puoi installare direttamente sul tuo smartphone. Saily è uno tra i principali provider, che offre oltre 200 destinazioni a prezzi che partono da appena 2,99 dollari. Sei un nuovo utente? Per te subito un coupon del 5% sul tuo primo acquisto Saily.

Un nuovo modo per viaggiare sempre online

Come anticipato, i piani eSIM di Saily sono estremamente convenienti: sono disponibili la maggior parte delle mete turistiche più battute, ma non mancano anche alcune destinazioni di nicchia. I costi partono da appena 2,99 dollari, a seconda della quantità di Giga scelti.

Con Saily puoi creare il tuo pacchetto di dati su misura, in modo tale da avere una flessibilità completa quando viaggi. E l’attivazione? Non devi preoccuparti: Saily avvia automaticamente il tuo piano nel momento in cui rileva una rete estera. Appena atterri dall’aereo, scendi dal treno o dalla nave, la tua connessione sarà lì ad attenderti. In alternativa, i piani si attivano entro 30 giorni dall’acquisto.

Se hai in programma un viaggio con più destinazioni, oppure il volo ha diversi scali, puoi acquistare più piani e installarli semplicemente nella stessa eSIM. Una vera comodità, per avere tutte le connessioni che desideri sempre a portata di mano. Attraverso l’app dedicata puoi gestire il tuo profilo e verificare i Giga rimasti. E se stai per finirli, verrai avvisato quando raggiungi la soglia dell’80%.

Per qualsiasi problema, l’assistenza clienti è sempre disponibile 24/7 via chat. L’installazione non richiede che pochi secondi: scegli il piano, scarica l’app Saily, segui le istruzioni a schermo e sei pronto per navigare. Assicurati però che il tuo dispositivo sia compatibile con la tecnologia eSIM prima di acquistare un piano Saily.

Non lasciare che i confini geografici blocchino la tua voglia di viaggiare ed esplorare: con Saily sei sempre connesso in qualsiasi momento e dimentichi le scomode e ormai obsolete schede SIM a casa. Acquista ora il piano eSIM Saily per il tuo prossimo viaggio a partire da 2,99 dollari al mese. Per te che sei un nuovo utente, c’è il coupon di benvenuto con il 5% di sconto.