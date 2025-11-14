 Con Saily viaggiare connessi è una realtà: 5% di sconto sulla tua prima eSIM
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con Saily viaggiare connessi è una realtà: 5% di sconto sulla tua prima eSIM

L’eSIM Saily è la soluzione perfetta per chi viaggia spesso: piani flessibili in oltre 200 Paesi e prezzi competitivi. Sconto del 5% per i nuovi utenti.
Con Saily viaggiare connessi è una realtà: 5% di sconto sulla tua prima eSIM
Business Internet
L’eSIM Saily è la soluzione perfetta per chi viaggia spesso: piani flessibili in oltre 200 Paesi e prezzi competitivi. Sconto del 5% per i nuovi utenti.

Se anche tu ami restare connesso quando sei in viaggio, una soluzione per risparmiare sui costi di roaming esiste: parliamo delle eSIM, come SIM fisiche ma virtuali che puoi installare direttamente sul tuo smartphone. Saily è uno tra i principali provider, che offre oltre 200 destinazioni a prezzi che partono da appena 2,99 dollari. Sei un nuovo utente? Per te subito un coupon del 5% sul tuo primo acquisto Saily.

Acquista ora la tua eSIM Saily

Un nuovo modo per viaggiare sempre online

Come anticipato, i piani eSIM di Saily sono estremamente convenienti: sono disponibili la maggior parte delle mete turistiche più battute, ma non mancano anche alcune destinazioni di nicchia. I costi partono da appena 2,99 dollari, a seconda della quantità di Giga scelti.

Con Saily puoi creare il tuo pacchetto di dati su misura, in modo tale da avere una flessibilità completa quando viaggi. E l’attivazione? Non devi preoccuparti: Saily avvia automaticamente il tuo piano nel momento in cui rileva una rete estera. Appena atterri dall’aereo, scendi dal treno o dalla nave, la tua connessione sarà lì ad attenderti. In alternativa, i piani si attivano entro 30 giorni dall’acquisto.

Se hai in programma un viaggio con più destinazioni, oppure il volo ha diversi scali, puoi acquistare più piani e installarli semplicemente nella stessa eSIM. Una vera comodità, per avere tutte le connessioni che desideri sempre a portata di mano. Attraverso l’app dedicata puoi gestire il tuo profilo e verificare i Giga rimasti. E se stai per finirli, verrai avvisato quando raggiungi la soglia dell’80%.

Attiva la tua eSIM in pochi minuti

Per qualsiasi problema, l’assistenza clienti è sempre disponibile 24/7 via chat. L’installazione non richiede che pochi secondi: scegli il piano, scarica l’app Saily, segui le istruzioni a schermo e sei pronto per navigare. Assicurati però che il tuo dispositivo sia compatibile con la tecnologia eSIM prima di acquistare un piano Saily.

Non lasciare che i confini geografici blocchino la tua voglia di viaggiare ed esplorare: con Saily sei sempre connesso in qualsiasi momento e dimentichi le scomode e ormai obsolete schede SIM a casa. Acquista ora il piano eSIM Saily per il tuo prossimo viaggio a partire da 2,99 dollari al mese. Per te che sei un nuovo utente, c’è il coupon di benvenuto con il 5% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Verifica età solo per tre siti porno, uno ha chiuso con l'Italia

Verifica età solo per tre siti porno, uno ha chiuso con l'Italia
Bentornati nel 2013: Divine riporta in vita l'archivio di Vine

Bentornati nel 2013: Divine riporta in vita l'archivio di Vine
Siti porno e verifica dell'età: è rimasto tutto come prima?

Siti porno e verifica dell'età: è rimasto tutto come prima?
Social media vietati ai minori di 15 anni in Danimarca

Social media vietati ai minori di 15 anni in Danimarca
Verifica età solo per tre siti porno, uno ha chiuso con l'Italia

Verifica età solo per tre siti porno, uno ha chiuso con l'Italia
Bentornati nel 2013: Divine riporta in vita l'archivio di Vine

Bentornati nel 2013: Divine riporta in vita l'archivio di Vine
Siti porno e verifica dell'età: è rimasto tutto come prima?

Siti porno e verifica dell'età: è rimasto tutto come prima?
Social media vietati ai minori di 15 anni in Danimarca

Social media vietati ai minori di 15 anni in Danimarca
Eleonora Busi
Pubblicato il
14 nov 2025
Link copiato negli appunti