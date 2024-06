Con SelfyConto apri il cono online e ottieni la tua carta di credito in pochissimo tempo

SelfyConto è la soluzione ideale per chi desidera gestire le proprie finanze in modo semplice, veloce e conveniente. Progettato per soddisfare le esigenze di un pubblico dinamico e sempre connesso, SelfyConto offre una gamma di servizi bancari innovativi e senza costi nascosti.

Vantaggi di SelfyConto

Zero canone

SelfyConto è gratuito per il primo anno per tutti gli utenti. Inoltre, per i giovani sotto i 30 anni, il conto rimane senza canone fino al compimento del trentesimo anno di età.

Carta di debito gratuita

La carta di debito inclusa con SelfyConto è gratuita, sicura e sostenibile, realizzata al 100% in PVC riciclato. Può essere utilizzata immediatamente in formato digitale, senza dover aspettare la consegna fisica.

Carte di credito e prepagate personalizzabili

SelfyConto offre anche la possibilità di richiedere carte di credito e prepagate personalizzabili, scegliendo il colore preferito e aggiungendo una propria foto. Queste carte, disponibili nei circuiti Visa e MasterCard, garantiscono sicurezza grazie agli alert SMS e al MasterCard SecureCode e possono essere richieste durante l’apertura di SelfyConto, oppure in un secondo momento, 100% online.

Prelievi gratuiti in area euro

Con SelfyConto, i prelievi di contante in area Euro sono gratuiti e illimitati, rendendo l’accesso al denaro facile e senza costi aggiuntivi.

Operazioni bancarie principali gratuite

Le principali operazioni bancarie come bonifici, addebiti di utenze, pagamento di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono a costo zero.

Servizi Aggiuntivi di SelfyConto

SelfyConto offre inoltre una gamma di servizi innovativi per gestire al meglio le finanze. Con Selfy PayTimè possibile rateizzare uno o più movimenti di addebito sul conto corrente, scegliendo il piano di prestito più adatto alle tue esigenze. SelfyCare propone diverse polizze assicurative per proteggere te, la famiglia e gli animali domestici, includendo coperture per la vita, i viaggi e la salute degli amici a quattro zampe. Inoltre, SelfyShop consente di acquistare prodotti con finanziamenti a tasso zero, mentre con SelfyCredit Instant è possibile richiedere prestiti personali in tempo reale tramite l’app Mediolanum, con tassi competitivi e senza spese di istruttoria. Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.