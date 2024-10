Con SelfyConto ricevi il 5% annuo lordo sui depositi a 6 mesi

Gli utenti che sottoscriveranno SelfyConto entro il 31 ottobre e richiederanno la costituzione di un deposito a tempo di 6 mesi entro il 30 novembre, accreditando il proprio stipendio sette giorni prima la scadenza di quest’ultimo, riceveranno il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi. È quanto prevede l’iniziativa “Vincoli 5% – nuovi clienti” di Banca Mediolanum, valida fino a fine mese.

Al centro della promozione c’è SelfyConto, il conto corrente online a canone zero per tutti il primo anno (e fino al compimento dei trent’anni per gli under 30). Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la carta di debito e di credito con quota gratuita il primo anno, i prelievi senza commissioni nei Paesi dell’Unione europea, oltre alle principali operazioni bancarie senza costi.

Come ricevere il 5% annuo lordo con SelfyConto

Prima di tutto occorre aprire SelfyConto, entro la data di scadenza della promozione fissata al 31 ottobre. L’apertura del conto avviene online sul sito di Banca Mediolanum e richiede pochi minuti di tempo. Tutto quello di cui si ha bisogno è un documento d’identità, il codice fiscale, lo smartphone e un indirizzo e-mail. Per l’identificazione si può scegliere invece se usare lo SPID, un bonifico o la webcam.

Il passaggio successivo prevede la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi. La richiesta va presentata online entro il 30 novembre. A questo proposito, la banca conferma che le somme possono essere svincolate quando si vuole, senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Infine, è richiesto l’accredito dello stipendio. Riguardo alle tempistiche di quest’ultima operazione, il regolamento della promo specifica che l’accredito deve avvenire al massimo una settimana prima della fine del deposito a tempo.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa in corso, visitate la pagina della promo disponibile su Banca Mediolanum.