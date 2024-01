Con SelfyConto risparmi e guadagni: canone 0 e 5% di interessi

Al giorno d’oggi le proposte di digital banking ti sembrano tantissime e non sai quale scegliere? Sicuramente, vista l’enorme proposta attualmente presente sul mercato è sempre bene valutare attentamente tutte le caratteristiche ed i vantaggi messi a disposizione degli utenti. Oggi parliamo di SelfyConto, una soluzione pensata da Banca Mediolanum con l’obiettivo di offrire un servizio semplice da utilizzare ma, sopratutto, vantaggioso.

SelfyConto è il conto corrente online che si contraddistingue non solo per la sua semplicità di utilizzo e di attivazione (anche tramite SPID) ma anche perchè ti consente di risparmiare sui costi di gestione. Nello specifico, scegliendo SelfyConto si ha a disposizione un conto online con prelievi gratuiti in tutta l’area Euro, carta di debito gratuita, canone di tenuta conto pari a zero per il primo anno per tutti gli utenti. In più, per gli utenti under 30 il canone di tenuta conto è di zero euro fino ai trent’anni.

Tra i vantaggi, anche la possibilità di ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi se si accredita sul conto lo stipendio, con possibilità di svincolare il denaro in qualsiasi momento senza perdere gli interessi ottenuti.

SelfyConto: oggi ti dà ancora di più

Oltre ad essere uno dei conti più vantaggiosi grazie ai suoi costi inevitabilmente convenienti, oggi le opportunità che ti vengono offerte sono davvero da cogliere al volo.

Come accennato, infatti, Banca Mediolanum ha pensato di ottimizzare il servizio aggiungendo la possibilità di farti ottenere il 5% annuo lordo sulle tue somme vincolate a 6 mesi se decidi di aprire il tuo conto corrente online e di accreditare il tuo stipendio. Naturalmente, sei libero di svincolarle quando vuoi senza perdere gli interessi maturati.

Per te anche la carta di credito è totalmente gratuita! Comoda e sicura, la tua carta è anche sostenibile perchè realizzata in PVC 100% riciclato.

