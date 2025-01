Con Sky Wifi la fibra ultraveloce è a soli 25,90€ al mese con un’offerta personalizzabile

Tra gli operatori che offrono una connessione internet veloce, stabile e affidabile c’è sicuramente anche Sky che con Sky Wifi ha una linea in fibra ottica FTTH e FTTC adatta a diverse esigenze. Si tratta infatti di un’offerta che assicura una connessione potente e sicura, dalle elevate prestazioni, perfetta per guardare film e serie TV, giocare online, lavorare da casa, scaricare file e navigare senza interruzioni o cali della velocità. Verifica la copertura e attiva Sky Wifi.

Aggiungi opzioni e aumenti il risparmio

L’offerta Sky Wifi prevede la connessione fibra e internet ultraveloce a soli 25,90€ al mese per i primi dodici mesi. Grazie allo Sky Wifi Hub si ottiene la tecnologia Wifi 6 per una connessione sempre veloce e impeccabile anche con più dispositivi connessi simultaneamente. Inoltre Sky Wifi assicura un segnale uniforme in tutte le stanze della casa così che tutti i componenti della famiglia possano usufruire dei vantaggi della fibra e della connessione ultraveloce (fino a 1Gbps in download e fino a 300Mbps in upload).

La promozione di Sky Wifi è rivolta sia ai nuovi clienti che a chi è già abbonato a Sky TV. Per i nuovi clienti c’è la possibilità di aggiungere anche Sky Sport o Sky Cinema riducendo ulteriormente per 18 mesi il prezzo della connessione internet e accedendo all’abbonamento a un costo estremamente vantaggioso.

Per chi ama lo sport Sky Wifi è a 20,90€ al mese con Sky TV e Sky Sport a 14,90€ al mese per 18 mesi invece di 51,90€ al mese. Per gli amanti del cinema, invece, la connessione Sky Wifi è sempre a 20,90€, con Sky TV e Sky Cinema a 14,90€ al mese per 18 mesi. Sottoscrivendo l’abbonamento Sky Wifi, i clienti Sky TV possono ottenere fino al 19 gennaio un Buono Regalo Amazon del valore di 50€.

Infine è possibile aggiungere all’offerta Sky Wifi le chiamate illimitate (Voce Unlimited) e l’extender wifi (Ultra Wifi) per distribuire al meglio il segnale nelle case più grandi.