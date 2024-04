Con Smart POS Easy paghi solo 17€/mese e zero commissioni

Axerve punta sempre a soddisfare le esigenze degli utenti con prodotti che si contraddistinguono grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non a caso, le soluzioni di pagamento pensate per accompagnarti in tutte le situazioni sono tante. Oggi parliamo di Smart POS Easy, scopriamo insieme i suoi vantaggi.

Smart POS Easy è una soluzione studiata nei minimi dettagli per consentire agli utenti come te di gestire al meglio i pagamenti della propria attività commerciale. Le commissioni sono pari a zero e paghi solamente un canone mensile! Nello specifico, il POS Android PAX A920 Pro si contraddistingue grazie al suo design curato, moderno ed elegante.

Le sue dimensioni sono del tutto ridotte e con un peso di soli 390 grammi può essere utilizzato anche lontano dall’attività commerciale. Per semplificare le procedure di utilizzo quando sei fuori dalla tua attività commerciale, il POS include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore da te scelto. Non devi sostenere costi di chiamata e il traffico dati è compreso nel canone mensile.

Smart POS Easy: la soluzione per ogni tua esigenza

Axerve fa di tutto per poter andare incontro alle esigenze degli utenti che vogliono gestire al meglio i pagamenti dei clienti. Usufruire di una promozione come quella di Smart POS Easy a canone è un’occasione da non poter perdere. Con l’offerta Easy a canone paghi, infatti, solo un canone mensile e nessuna commissione sulle transazioni. Per quanto riguarda il canone, quest’ultimo è incluso nel noleggio POS ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 euro.

Per te il canone mensile sarà di:

17 euro + IVA se con il tuo POS incassi fino a 10.000 euro all’anno;

22 euro + IVA se con il tuo POS incassi fino a 30.000 euro all’anno.