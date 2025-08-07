Con Sorgenia blocchi il prezzo luce e gas per 24 mesi e hai fino a 150€ di bonus benvenuto

Tra le più interessanti offerte che consentono di bloccare il costo della materia prima luce e gas vi è quella di Sorgenia con la sua Next Energy 24, grazie alla quale è possibile pagare lo stesso prezzo per la componente energia per due anni consecutivi. Inoltre, in base alla fornitura scelta, si può ottenere fino a 150 euro di bonus benvenuto.

Fondata nel 1999, l’azienda energetica Sorgenia da oltre 25 anni è attiva in Italia con più di 980.000 utenze. Dall’alto della sua esperienza, dunque, rappresenta un’ottima alternativa a gruppi energetici più conosciuti ma con scarsa esperienza delle dinamiche di mercato italiane.

Le tariffe di Next Energy 24 in scadenza

Ecco dunque quali sono le tariffe dell’offerta a prezzo fisso Sorgenia Next Energy 24.

Luce

prezzo componente luce per i primi 2 anni: 0,112 euro/kWh

costi servizio commerciale: 102,60 euro all’anno

Gas

prezzo componente gas per i primi 2 anni: 0,46 euro/Smc

coti servizio commerciale: 102,60 euro all’anno

Di seguito invece il riepilogo riguardante il bonus di benvenuto

80 euro di sconto in bolletta per la sottoscrizione del contratto Dual Fuel (luce e gas)

in bolletta per la sottoscrizione del contratto Dual Fuel (luce e gas) 100 euro di sconto in bolletta per la sottoscrizione di un contratto Single Fuel (luce o gas) più la fibra

in bolletta per la sottoscrizione di un contratto Single Fuel (luce o gas) più la fibra 150 euro di sconto in bolletta per la sottoscrizione di un contratto Trial Fuel (luce e gas + fibra)

Sono poche le compagnie energetiche che offrono un costo fisso della materia prima energetica per due anni consecutivi, con la stragrande maggioranza di imprese che si ferma a 12 mesi. Il vantaggio è di poter contare su tariffe ultra-concorrenziali senza la necessità di cercare un’offerta migliore non per uno ma per due anni consecutivi, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato. E in un contesto storico come quello attuale, ciò rappresenta un considerevole vantaggio.

I prezzi indicati qui sopra dell’offerta Next Energy 24 sono validi per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura entro le 23:59 di giovedì 7 agosto.